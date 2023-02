Hun skal rydde i helsehusene

HVEM: Marthe Scharning Lund (46)

HVA: Byråd for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo. Representerer Arbeiderpartiet.

HVORFOR: Tok over etter Robert Steen torsdag.

Yo! Og grattis med ny jobb! Åssen er det?

– Tusen takk. Det er veldig spennende, det er et stort og krevende felt som er viktig for så mange. Jeg gleder meg virkelig. Så er det noen store utfordringer og, så det er litt skrekkblanda fryd.

Hvordan blir det å ta over nå?

– Nå har jeg hatt to dager med fagavdelingen her. De er kjempeflinke og har en vanvittig kompetanse. Jeg trenger jo all hjelpen jeg kan få, dette er store fagfelt. Så er det noen ting, for eksempel helsehusene, som vi må jobbe mye med framover.

Det er bare et halvt år til valget. Er det du som skal dra seieren i land for Oslo Arbeiderparti?

– Hvis det er planen tror jeg ikke jeg får sove om natta. Men jeg skal i hvert fall være med på det laget. Valgkampen blir tøff, den. Jeg skal gi jernet og gjøre en så god jobb som mulig.

Hvordan da?

– Vi må formulere noen planer for hvordan byen skal utvikle seg. Sørge for at vi har et helsevesen med nok folk. Vi blir jo eldre. Faren min har vært pensjonist i 18 år allerede, og nå er han på tur i Spania. Folk lever lenge. Men de siste årene i livet blir vi sjukere. Så vi må gjøre ting på en annen måte. Flere må jobbe i tjenestene, og så må vi bygge og bo og bruke velferdsteknologi så vi kan hjelpe flere. Det er jo svære oppgaver.

Bør vi planlegge alderdommen?

– Vi som samfunn må jo det.

Ja, men vi? Folk? Hver enkelt?

– Ja, det vil jeg si. Hvis du er 65 år og skal selge huset ditt og kjøpe en leilighet, så er det jo lurt å kjøpe en som passer i noen år. Men det er ikke bare ditt ansvar. Det skal vi som fellesskap løse sammen.

Er offentlig eldreomsorg bra nok til at folk som er voksne nå kan slappe av og stole på at vi blir tatt bra vare på når vi blir gamle?

– Det er et adelsmerke ved velferdssamfunnet at vi lever så lenge som vi gjør nå. Det er hovedbildet. Men den siste tiden vi lever, kommer vi til å være sykere. Da må samfunnet stille opp. Jeg tror vi skal klare å organisere oss sånn at vi får en trygg og god eldreomsorg. Jeg vil ikke si at dette må man grue seg til. Men vi må tenke annerledes. Ingen ser med glede mot å bli syk. Eller gleder seg til at beina ikke bærer. Det viktige er at fellesskapet sier at vi skal hjelpe deg når du trenger det og at du skal føle deg trygg.

Eldreomsorgen skal liksom være Arbeiderpartiets vinnersak?

– Jeg tror ikke det er mange politikere som ikke er opptatt av eldreomsorgen. Men for Ap er helse grunnmuren i hvorfor vi er sosialdemokrater. At vi stiller opp når du trenger det mest. De ter åpenbart alltid en av de viktigste sakene. Så må vi få velgerne til å tro på oss. Da må vi vise at vi bruker ressurser. Og så må vi brette opp ermene og rydde opp.

Det blir din jobb?

– Ja. På Ullern Helsehus er det allerede satt inn en del tiltak, og nå kommer de andre helsehusene etter. Men jeg er ganske sikker på at jeg de neste ukene og månedene kommer til å jobbe sammen med bystyret for å sikre at vi har helsehus som er riktig organisert, og er i stand til å ta imot pasienter som er sykere nå enn de var før. Og så handler det om at vi på sikt må finne bedre samhandlingsløsninger med sykehusene. Dette må vi løse. Her må vi rett og slett alle sammen opp i salen.

Godt. Nå, noen faste spørsmål: Hvilken bok har betydd mest for deg?

– En som i hvert fall har sittet lenge er «Beloved» av Toni Morrison. Den handler om et kvinneliv som i USAs slavetid. En veldig gripende bok. Jeg kan anbefale den.

Hva gjør deg lykkelig?

– Hytteturer med venner og karaoke på syng. Altså, du skal høre meg på Syng! Der synger jeg det meste.

For eksempel?

– Hvis jeg får lov til å ta mikrofonen når Shallow kommer, med Lady Gaga, da blir jeg glad.

Ahh. Det er vel ikke så mange gamle arbeidersanger fra sangboka i sånne karaokemaskiner?

– Nei da, men det hender det dukker opp litt Björn Afzelius og Mikael Wiehe. Jeg kan synge det og, i riktig lune.

Aiai. Hvem var din barndomshelt?

– Jeg tror kanskje det var Vibeke Sæther fra Lekestue på barne-TV. Men jeg ble litt forskrekket da jeg leste at hun egentlig ikke er glad i barn.

Tja. Man vil helst gi makt til folk som ikke er glad i makt. Så hvorfor ikke la folk som ikke liker barn oppdra barn?

– Ja. Haha. De blir vel rasjonelle, kanskje? Det er jo bra.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Det må jo egentlig være helseministeren.

Hva vil du si til henne?

– Nei, da ville vi jo fått en halvtime uforstyrra. Vi kunne snakke om hvordan kommunene og staten skal samarbeide framover.

«Duuu, den samhandlingsreformen, skal vi bare ta og pælme den, eller?»

– Nei, haha. Jeg tror ikke vi skal lage en ny. Men vi må få den vi har til å komme i mål.

