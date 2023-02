Usman ble headhuntet av Pakistans helseminister. Denne gangen ble han hanket inn av Raymond Johansen

Som 30-åring ble Usman A. Mushtaq fra Stovner i Oslo headhuntet av Pakistans helseminister. Helseministeren ville fornye Pakistans helsesystem, og Mushtaq takket ja til jobben som helseministerens rådgiver. Kort tid etterpå sto han midt i en global koronakrise.

– Vi begynte å jobbe med korona veldig tidlig, fordi vi skjønte at et utbrudd ville få voldsomme konsekvenser for et land med svakt helsesystem, vedvarende fattigdom og en økonomi i krise, sa Mushtaq til Dagsavisen sommeren 2020.

Lege, økonom og politiker Usman Mushtaq fra Stovner ble headhunta til toppjobb som rådgiver for Pakistans helseminister. (Pakistan National Institute of Health)

Etter jobben i Pakistan gikk han videre til Genève med internasjonal koronahåndtering i Verdens helseorganisasjon, WHO. Mushtaq er også nær venn med lege Gunhild Stordalen, og har kjent hverandre siden 2013, ifølge NRK. I dag sitter han i styret til organisasjonen hennes EAT, og har hatt flere tunge verv i organisasjonen.

Han sitter også i styret til Unicef-Komiteen i Norge, og har hatt flere verv for Arbeiderpartiet. Mushtaq har vært rådgiver for Jonas Gahr Støre, og sekretær for Raymond Johansen. I tillegg har han vært valgt inn i bydelsutvalget til Stovner for Arbeiderpartiet.

Nå trer Usman Mushtaq inn som byråd for integrering, arbeid og sosiale tjenester, etter endringer internt i byrådet.

– Jeg er veldig glad for at jeg har fått den tilliten fra byrådslederen, og jeg er veldig glad for å komme hjem igjen. Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle være ute så lenge, sier han til Dagsavisen.

– Nå som jeg er tilbake gleder jeg meg til å gjøre en innsats for folk i Oslo. Oslo-folk har vært igjennom flere kriser. Det har vært en pandemi, strømprisene og renta øker og det er dyrtid. For folk som har det vanskelig, blir det enda vanskeligere, og det for dem vi skal jobbe aller hardest for de neste månedene, sier han.

