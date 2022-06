Skal svømme fra Oslo til Bergen: – Jeg er litt ekstrem

Hvem: Knut Ivan Rasmussen (44)

Hva: Psykolog og svømmer

Hvorfor: Har prosjekt i å svømme fra Oslo til Bergen. Tar de første takene fra Huk på Bygdøy fredag 1. juli kl. 12.

Hva er prosjektet?

– Det er at jeg skal prøve å svømme fra Oslo til Bergen. Det er cirka 700 kilometer og jeg beregner cirka fem, seks uker på det. Så jeg skal ikke være på land i den perioden, men sove og sånn i båt.

Hva er motivasjonen din?

– Det er et ganske personlig prosjekt. Jeg føler at jeg ønsker å ta tak i meg selv og gjøre de tingene jeg har lyst til å gjøre. Det er mye personlig utvikling, og det å oppleve ting og pushe egne grenser. I tillegg til det å gjøre ting jeg har tenkt på lenge og forstilt meg. Også er jeg veldig eventyrlysten. Jeg jobber som prestasjon-psykolog, som jeg kaller meg. Så prosjektet henger litt sammen med det jeg jobber med. Jeg vil inspirere andre å være seg selv og føle seg fri. Det blir en symbolikk i det, man kan gjøre så mangt for å bli friere og utvikle seg.

Hvorfor har du behov for å gjøre noe så ekstremt?

– Jeg liker å gjøre ekstreme ting, og jeg er litt ekstrem. Jeg syntes alltid det er interessant å se hvor langt jeg kan strekke meg. Jeg kjeder meg litt hvis det er for rammet inn. Det gir meg ikke så mye hvis jeg visste at jeg kom til å klare det. Da blir det kjedelig.

Knut Ivan Rasmussen (44) (privat)

Hvor tungt og krevende vil dette bli ? Hva gjør du om du ikke klarer det?

– Jeg tror det blir veldig, veldig, slitsomt. Det er femti-femti sjanse for om jeg klarer det i det hele tatt. Jeg regner med å svømme rundt seks sju timer på de fleste dager. Jeg kommer til å bli ganske nedbrutt av det. Hvis jeg ikke klarer det så er det et mål i seg selv å takle det og. Nå som jeg sier til alle at jeg skal prøve, og så går det ikke. Det er en veldig viktig verdi i seg selv å tørre og prøve på ting man ikke nødvendigvis klarer, men går all-in likevel.

[ Thomas: – Så sto jeg der på gata da, med et brett med Ritalin i den ene hånda og fremtiden i den andre ]

Hvordan har du forberedt deg?

– Jeg har svømt mye, svømt i mange år og har trent veldig mye i langdistansesvømming. Jeg trener mye for meg selv, og i klubb. Forberedelsen ellers er mye mentalt. Det å være mentalt forberedt på alt som kan oppstå. Også har det vært mye refleksjon for meg selv, med gåturer og skriving.

Hva er det lengste du har svømt før dette?

– Det lengste er at jeg har svømt nærmere hundre kilometer da jeg svømte fra Oslo til Verdens Ende i 2014. Da svømte jeg uten stans, eller uten å gå i båt eller på land. Det tok trettisju timer. Det var en ekstrem ting på en annen måte.

Hvorfor liker du å svømme?

– Jeg liker veldig godt å svømme fordi det er veldig deilig. Du er veldig til stede i nuet, og du får brukt hele kroppen. Og så føler du deg veldig avslappet etterpå. Svømming er en stor del av min identitet. Jeg har drevet med svømming fra jeg var veldig liten. Svømming har vært veldig viktig for meg i forhold til hvem jeg var, hvem jeg ble og hvem jeg ville være. Fra jeg var liten av har det vært en måte å håndtere hverdagen på, for det var ikke bare, bare, alltid. Svømmingen var en escape.

Har du alltid et mål om å svømme litt lenger?

– Ja, jeg har jo på en måte det. Men det er mye det eventyret og det å gjøre ting, det er ikke nødvendigvis det at det må være lenger og lenger. Det må være noe som trigger meg.

[ Nå blir det flere liggestoler i togene ]

Så over til de faste spørsmålene, hva gjør deg lykkelig?

– Det som gjør meg lykkelig er å gjøre akkurat det jeg vil og være så fri som mulig. Jeg liker å se muligheter og ikke sette begrensninger for meg selv. Og å drikke dobbel mokka på en kafé og se på folk, sånn som jeg gjør nå.

Hvem var din barndomshelt?

– En veldig stor barndomshelt er Erling Kagge og Thor Heyerdahl. Og ja! Tarzan! Jeg må ta med Tarzan!

Er det noe du angrer på?

– Nei. Jeg har en sånn greie at jeg ikke angrer på ting. Jeg syntes ikke det gir noe mening, Men jeg føler på at det var dumt at jeg har gjort visse ting, og jeg skal prøve å ikke gjøre det igjen, men jeg går ikke å angrer på det.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen