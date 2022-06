Nå blir det flere liggestoler i togene

I løpet av året vil til sammen mer enn 230 liggestoler være å finne på totalt åtte togsett som trafikkerer fjerntogstrekningene i Norge, opplyser Norske tog AS.

– Nå får togoperatørene og vi testet ut nordmenns reisevaner og preferanser, slik at vi kan bygge framtidens fjerntog, sier Øystein Risan, som er administrerende direktør der.

De nye liggestolene er et resultat av Stortingets ekstraordinære bevilgning på 80 millioner kroner for å bedre nattogtilbudet til de reisende.

Positiv respons

16. mai hadde Go-Ahead, som trafikkerer Sørlandsbanen, sin første avgang med 30 liggestoler i en egen Hvile-vogn.

– Vi har totalt fire Hvile-avganger i døgnet mellom Oslo og Stavanger. Vi har fått mye positiv respons og god booking hittil, sier pressevakt Ole Andreas Skårland i Go-Ahead.

– Mange skryter av hvor komfortable setene er, og av at det er kommet et slikt tilbud på Sørtoget. Dette gjelder både dem som tar dagtog og nattog, fortsetter han.

– Vi har også sovevogner på nattogene, men Hvile kan være et godt alternativ om du ikke ønsker å bestille sovekupé av ulike årsaker eller sovekupeene er utsolgt.

Mens de tsjekkiskproduserte liggestolene til Go-Ahead kan legges ned 45 grader, vil Vy få 46 norskproduserte stoler som kan legges helt ned.

– Datoen for når disse stolene er montert og klare i togene våre er ikke helt klar, men vi har et stort ønske om å få dette på plass før jul, sier kommunikasjonssjef Gina Scholz i Vy, som trafikkerer Bergensbanen.

Mat og drikke

– Vil liggestolene påvirke sovevogntilbudet på noen måte?

– Dette kommer i tillegg til det vi har per i dag, så dette styrker sovetilbudet mellom Oslo og Bergen, svarer Scholz.

– Vi har også Hvile, som i dag er et tilbud mellom sovekupé og sitteplass. Med disse liggestolene får vi enda et tilbud og ha hele tre forskjellige sove- og hvile-muligheter mellom Oslo og Bergen, fortsetter hun.

Mens en plass i Hvile-vognen til Go-Ahead koster «fra 499 kroner», ifølge pressevakt Ole Andreas Skårland, har ikke Vy så langt fastsatt noen billettpris for sine liggeseter.

– Vi har ikke alle detaljer klare enda, men de nye liggestolene vil komme i ulike prisnivåer alt etter både reisetidspunkt og hvilken billettype du velger. Om kunden velger den mest fleksible prisen som både kan endres og avbestilles, vil den være høyere enn for vanlig sitteplass, sier Scholz.

I likhet med Go-Ahead vil SJ ta «fra 499 kroner» for en billett med en tsjekkiskprodusert liggestol.

– Hos oss i SJ heter tilbudet om hvilestoler «Premium Pluss». Både mat og drikke servert ved setet er inkludert i prisen, samt teppe på nattogene, opplyser informasjonssjef Hilde Lyng i SJ Norge.

Snart tilgjengelige

– Hvordan vil billettprisen for liggestol bli sammenlignet med billettprisen i sovevogn?

– Billettprisen på Premium Pluss ligger mellom sitteplass og sovekupe, svarer Lyng.

– Hvor mange av disse liggestolene blir å finne i SJs tog?

– Totalt 120 hvilestoler fordelt på fire vogner. Det vil si 30 hvilestoler i hver vogn, to vogner på Dovrebanen og to vogner på Nordlandsbanen.

– Vil liggestolene påvirke sovevogntilbudet på noen måte?

– Med Premium Pluss gir vi nå kundene enda et tilbud på nattogene på Dovrebanen og Nordlandsbanen, i tillegg til sitteplasser og sovekupé. Antall sovekupeer i nattogene blir som i dag, så Premium Pluss er et tilbud som kommer i tillegg til sovekupeene, svarer Lyng.

– Når blir liggestolene tilgjengelige?

– Fra og med 30. juni er det mulig å reise med de helt nye Premium Pluss-vognene. Dovrebanen er først ut, og Premium Pluss kan bestilles på utvalgte dagtog og på nattogene våre.

Nattog til Hamburg

Både miljøorganisasjoner og andre har lenge etterlyst bedre muligheter til å sove på nattogene i Norge. Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA) utfordret i april samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) på dette, i forbindelse med at Norske tog AS nå skal anskaffe nye tog.

«Det er viktig at det kjøpes inn tog med nok kapasitet, herunder at det er nok sovekøyer i nattogene så det blir et godt alternativ til fly for enda flere», er budskapet til BKA.

BKA frykter likevel at tilbudet blir dårligere for dem som vil sove på togene, med lavere kapasitet enn i dag.

Men i Sverige satses det. 1. september er det premiere for nattoget mellom Stockholm og Hamburg.

I tillegg til 66 sitteplasser, vil dette toget ha én sovevogn med 32 plasser og én «liggevogn» med mellom 48 og 54 plasser, avhengig av hvor mange som velger å sove, opplyser pressemedarbeider Jonas Olsson i SJ AB.

SJ har allerede nattog med sovevogner på følgende innenlandsstrekninger:

Göteborg-Umeå-Göteborg, Göteborg-Duved-Göteborg, Stockholm-Umeå-Stockholm, Stockholm-Duved-Stockholm, Stockholm-Malmö-Stockholm.

Stadig flere

– Antallet reisende med våre nattog øker litt for hvert år som går. Våre nattog er blant de togene som mistet færrest reisende i løpet av pandemien, forteller Olsson.

I januar 2023 starter arbeidet med å ruste opp nattogvognene til SJ. Alle disse vognene skal rustes opp i løpet av en femårsperiode.

– Hvordan ser SJ på nattog med sovevogner som et alternativ til fly?

– Spesielt på strekningen Malmö-Stockholm er nattoget et alternativ til flyet, svarer Olsson.

– I stedet for å stå kjempetidlig opp for å dra til flyplassen, kan du tilbringe kvelden hjemme med familien, gå på toget klokka 22.30 og komme fram i tide til dagens første møte i Stockholm. Mange virksomheter velger å reise på denne måten til Stockholm. Det er også mulig fra København via Öresundstoget, cirka klokka 21.30 fra København hovedbanegård.

