SV-er i Nato-flørt

HVEM: Ola Wolff Elvevold (33)

HVA: Leder for Oslo SVs bystyregruppe.

HVORFOR: Oslo SV har årsmøte denne helga.

Yo! Blir årsmøtet deres en eneste stor Nato-, EU- og våpendiskusjon, eller?

– Nei da. Vi har mange store planer. Vi skal snakke om barselomsorg, ny ferjeterminal og mange viktige ting. Men så er det jo én ting som av åpenbare grunner får mest oppmerksomhet.

Ja, hva mener du om Nato?

– Man skal man ta seg god tid og ha en veldig åpen diskusjon om hvordan verden er endra og hva slags endringer det bør føre til hos oss sjøl. Jeg tror det er på tide å ta opp en del av de spørsmåla.

Det kjennes nesten litt som om jeg snakker med en Nato-tilhenger?

– Personlig skal jeg være litt påholden, jeg skal lede redaksjonskomiteen. Men det er nå en situasjon der den sterkeste militærmakta i Europa er villig til å drive angrepskrig mot ett eller flere land som ikke har en alliansetilknytning. For meg framstår det i hvert fall åpenbart at en snarlig utmelding ikke kan være aktuell politikk. Så er spørsmålet, hva da?

Nei, hva da?

– På den ene sida er det gode grunner til at både Norge og andre frie land i Europa trenger en eller annen sikkerhetspolitisk tilknytning. Så er det Natos historikk etter den kalde krigen med «out of area»-operasjoner i strid med folkeretten. Der har jeg ikke endra posisjon, og det tror jeg ikke mange i SV har. USA dreiv uprovosert ulovlig angrepskrig rundt om i verden. Akkurat nå er det Russland som driver den samme typen angrepskrig.

Men nå er det årsmøte. Hvilke saker kan SV vinne valget på?

– Det er for tidlig å peke ut de eksakte sakene. Det skal neste årsmøte vedta. Men jeg tror det kommer til å være gjenkjennelig på noen store hovedtemaer, som vi har mye gehør for blant folk. Klima, skole, bolig, den typen saker. De har vært viktige for oss gjennom mange år nå.

Klima, skole, bolig, det klinger for så vidt fint.

– Det gjør jo faktisk det. Men den lista er ikke nødvendigvis uttømmende, altså.

Over til noe helt annet. Du er gift med Kari Elisabeth Kaski. Byråd Sunniva Holmås Eidsvoll er gift med Heikki Holmås. Og Eivind Trædal er gift med Lan Marie Nguyen Berg. Hva skjer med byrådspartiene og å gifte seg med folk i posisjoner?

– Haha, nei, hva skal man si? Det er vel bare det at folk som gifter seg ligner kanskje i noen grad. Og har felles nettverk og litt sånne ting. Jeg og kona mi ble sammen i 2010, lenge før noen oss var partipolitisk aktive. Vi møttes gjennom NU der vi begge satt i sentralstyret. Til mitt forsvar … Heikki og Sunniva møttes vel i SV-sammenheng. Jeg og Kari Elisabeth har lenger historikk, sånn sett.

Men på alvor. Det må være en del kontakt mellom rådhus-SV og Stortings-SV? Hvordan håndterer dere det?

– Vi har et møte på fredager, med alle heltidstillitsvalgte i Oslo SV. Utover det har vi ganske ulike roller og ulike funksjoner. Det hadde ikke funka hvis jeg også skulle sitte på Stortinget. Du kunne ikke komme i en situasjon hvor viktige avgjørelser skulle tas rundt et kjøkkenbord. Men hun holder på med nasjonal politikk og jeg med det lokale.

Når de fredagsmøtene er digitale, så må du gå på stua og hun sitte på kjøkkenet, liksom?

– Det har vel forekommet. Vi lever godt med det, altså.

Og nå, noen faste spørsmål. Hvem var din barndomshelt?

– Uten at jeg skjønner helt hvorfor, så lagde jeg i første klasse på barneskolen en tegneserie om Gro Harlem Brundtland. Da hu var statsminister. Om det var heltedyrking, det vet jeg ikke, men en litt bisarr form for interesse var det vel.

Ja, det er en romanfigur av Ingvar Ambjørnsen som renner meg i hu.

– Haha, det kan du si.

Er det noe du angrer på? Eller har du gjort noe skikkelig dumt, noen gang?

– Det har jeg nok. Men … nei, jeg kommer faktisk ikke på noe. Jeg har vært med på veldig mange dårlige demonstrasjoner og aksjoner, da. Som har blitt pinlige og teite og der noe har gått galt.

Bra! Fortell!

– Da jeg var i Natur og Ungdom i Tromsø, så ville vi lage en sånn aksjon hvor mange folk skulle synge da olje- og energiminister Odd Roger Enoksen var på besøk i byen. Vi skulle synge av full hals, mens han skulle marsjere bryskt forbi. Men så sa han bare «Hei, skal vi snakke litt sammen?». Det var ikke vi forberedt på, så vi blei litt overrumpla. Det var ikke så lett å få han til å se ut som den store og slemme da.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Jeg kunne svart Putin. Men det tror jeg kanskje ikke jeg vil.

Ikke for å være frekk, men jeg tror neppe du hadde tatt han.

– Nei. Og ikke overbevist han heller. Jeg må si kona mi. Vi kunne hatt det hyggelig der, og hun er vel så handy og praktisk som meg. Kanskje hun kunne lirka opp noe og fiksa en vei ut.

Du skjønner at du nå må fortelle kona at hun er andrevalget, etter Putin?

– Jaja, det får hun tåle.

