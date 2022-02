Lørdag blir Gjertrud ny leder i AUF i Oslo. Vi utfordra henne med åtte vanskelige politiske spørsmål

– Nav er noe av det fineste jeg veit om. Men det er et problem at mange som møter Nav opplever at man er trygdesvindler til det motsatte er bevist. Jeg synes Arbeiderpartiet må fikse en tillitsreform av Nav.

Det sier Gjertrud Eide Sæther til Dagsavisen. Midt mellom jusstudier, jobb som ringevikar på ungdomsskole og kaféjobben tar tjueåringen denne uka på seg ett verv til, hun blir leder av AUF i Oslo. Ja, i hvert fall hvis årsmøtet velger henne, på lørdag. Enn så lenge er det ingen andre kandidater.

– Nei, ikke som jeg har fått med meg. Jeg blir veldig glad hvis jeg blir valgt, sier hun.

[ TIX, forstår du hva du har gjort? ]

Som leder i Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon i Oslo mener hun at det er på tide å utfordre moderpartiet mer. Og som et slags svar på det blir det Dagsavisens oppgave å utfordre henne tilbake. Derfor kaster vi ut en masse kjappe og forhåpentligvis vanskelige spørsmål om norsk politikk. Sånn her gikk det:

Åtte kjappe

– Si at jeg driver en diger fabrikk på Østre Aker vei. Den gir 100 industriarbeidsplasser i Oslo, men også 1000 tonn co₂-utslipp i året. Burde den legges ned?

– Hvis det er mulig å omstille fabrikken til å slippe ut mindre, så burde du jo ikke det. Vi trenger en offensiv stat som kan sikre at det er lønnsomt å omstille seg. De arbeidsplassene må vi fortsette å ha. Men vi må bli grønnere.

– Burde det være en hovedparole i 8. mars-toget om transrettigheter?

– Ja. Transkvinner burde få føle seg hjemme i toget, jeg er ikke noen fan av ekskluderende feminisme. Kvinnebevegelsen og LHBT-bevegelsen burde støtte hverandre. Vi får ta kampen på neste parolemøte.

– Ap fikk terningkast to i en kåring av partienes flyktningpolitikk. Hvilken karakter vil du gi partiet ditt?

– Det er litt vanskelig å gi karakter. Ap har en vesentlig bedre politikk enn for eksempel Frp, men den er ikke bra nok i dag. Jeg synes man bør ta imot flere kvoteflyktninger, og rydde opp i at man straffer barn for lovbrudd begått av foreldrene sine.

– Hva bør stortingsrepresentanter tjene?

– Mindre enn i dag, i hvert fall. Det handler om tillit, og at stortingsrepresentanter må kunne forstå problemstillingene til helt vanlige folk.

– Hvordan bør inntakssystemet til videregående skole være?

– Vi skal faktisk diskutere det i helga. Det viktigste er at systemet vi har i dag skaper enorme forskjeller mellom skolene. Du bør ikke gå tre år i en klasse med folk som er nesten like som deg selv. På en eller annen måte må det gå folk med alle karaktersnitt på alle skoler. Dagens system er veldig ufritt. Men vi er usikre på om denne modellen som er foreslått nå er riktig måte å gjøre det på. Noe må gjøres.

[ Nå er det nok for Marianne Borgen ]

– Bør det selges hasj på apoteket?

– Vi mener ikke det. Men man må avkriminalisere rusmidler. Det er kanskje den saken jeg er mest uenig med Ap om. Jeg har troen på at vi kommer til å greie å snu Ap her.

– Burde SV vært med i regjeringa?

– Jeg skulle ønske det. Vi gikk jo til valg på Ap-SV-Sp-regjering. Men det er ikke noe jeg får gjort noe med. Jeg synes veldig mye av den politikken etter valget har vært bra, da. Ikke alt er veldig synlig, men det handler for eksempel om brillestøtte og AAP-ordningen. Jeg er veldig stolt av alt regjeringen har fått til siden valget.

– Alt???

– Ok, mye i hvert fall.

– Hvordan skal Norge få litt normale strømpriser igjen?

– Oi. Ja, det er et godt spørsmål. Jeg tenker at det ikke er alternativ å kutte oss fra det europeiske strømmarkedet, men vi trenger en permanent kompensasjonsordning. Vi må selge strøm til Europa. Og da må politikerne ta ansvar og bruke noen av inntektene på de som trenger det mest.

– Ikke på alle?

– Jo da, alle. Men det er noen man må kompensere hardere enn andre. Det handler om å få forskjellene ned.

Fyrverkeri, emballasje og cannabis

Årsmøtet går gjennom hele helga, og hvis alt går som forventa velges Gjertrud sammen med et helt nytt styre lørdag kveld.

I tillegg skal de lage to programmer, ett om internasjonal politikk og ett om velferdsstaten. Og så skal det vedtas en del uttalelser, blant annet om fyrverkeri, legalisering av cannabis, emballasje på frukt og grønt, og elektrifisering av sokkelen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen