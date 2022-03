Tajiks avgang er en katastrofe for Støre. Og det er ikke over

Når alle trodde det ikke kunne bli verre, kom nyheten om at arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik trekker seg fra regjeringen. Det er et hardt slag for Jonas Gahr Støre. Han mister en av sine viktigste, kanskje den viktigste, statsråden, på et helt sentralt politikkområde, et felt der regjeringen er nødt til å lykkes. Tajik er som nestleder i Arbeiderpartiet en nøkkelperson i partiet.

Det kan hende det måtte gå slik, og at håndteringen av VGs stadig nye opplysninger i pendlerboligsaken uansett ville ha ført til hennes fall. Men det var først da tre LO-topper, med LO-lederen selv i spisen, rykket ut i VG med sterk kritikk at det virkelig ble aktuelt å trekke seg.

Et utspill fra LO-leder Peggy Hessen Følsvik, leder av Fellesforbundet Jørn Eggum og leder av Fagforbundet Mette Nord, har med andre ord vært den utløsende årsaken til at en Ap-regjering svekkes, at en Ap-nestleder må ta et stygt politisk fall og til at Jonas Gahr Støre får en ny krise i fanget.

Det er dårlig nytt for forholdet mellom LO og Ap. For å si det forsiktig. Og det var interessant at Tajik takket «tillitsvalgte og medlemmer» for godt samarbeid i LO da hun annonserte sin avgang – ikke LO-ledelsen. På spørsmål om hvorfor hun ordla seg sånn, svarte hun at hun har deres telefonnummer, og de har hennes.

Framgangsmåten til LO-toppene er interessant. Hvorfor valgte de tre LO-toppene å gå ut på denne måten?

For noen i Giskes gamle nettverk har det vært et poeng i seg selv å «ta Tajik». I de miljøene vil hennes avgang være en betydelig seier.





Det er flere mulige svar på dette spørsmålet.

Delvis har det nok dreid seg om oppriktig frustrasjon og indignasjon. Den av de tre i LO som gikk hardest ut, er Fagforbundets leder Mette Nord. Hennes forbund organiserer blant annet mange Nav-ansatte som må å gi avslag og innføre vonde sanksjoner for folk som ikke har sysakene i orden. Det er sikkert noe de ikke alltid gjør med lett hjerte. Kritikken av Tajik som går ut på at hun hadde blitt tatt mye hardere dersom hun var en vanlig skattyter eller nav-klient, treffer dem.

Dessverre for Ap-nestlederen kunne hun ikke dokumentere hvilke utgifter hun faktisk hadde til foreldrenes leilighet i perioden hun hadde pendlerleilighet fra 2006 til 2010. All informasjon som er eldre enn ti år er rutinemessig slettet av banken. Det er ikke noe hun påstår, det er et faktum. Derfor kunne hun ikke imøtekomme Eggums krav om å dokumentere disse utgiftene. Han kunne like gjerne bedt henne om å gå på vannet. Men det fritar henne ikke for at hun i de første dagene etter VGs avsløring ikke svarte godt nok på spørsmålene og kritikken hun fikk.

Angrepet fra LO blir tolket som et «takk for sist» etter Giske-saken av flere. Tajik var sentral i prosessen som førte til den daværende Ap-nestlederens fall etter at flere kvinner hadde varslet om seksuell trakassering. Det er fortsatt mange fra Giskes gamle nettverk sentralt plassert i LO og Ap, og ikke alle har klart å legge saken bak seg. For noen av dem har det vært et poeng i seg selv å «ta Tajik». I de miljøene vil hennes avgang være en betydelig seier.

For det tredje kan angrepene på Tajik være del av en mer langsiktig plan om å erstatte henne som nestleder på Ap-landsmøtet i 2023. I et nyttårsintervju med Dagsavisen sa Ap-nestlederen at hun på et tidspunkt hadde vurdert å trekke seg fra politikken, men at hun nå har bestemt seg for å drive med dette lenge. Men stadig oftere kommer det opplysninger som tyder på at Tonje Brenna kan tenke seg en plass i Ap-toppen og bli ny nestleder.

Det er her dramatikken kommer til å utspille seg framover. På pressekonferansen i Marmorhallen i Oslo onsdag, var Tajik svært tydelig: Hun ønsker å fortsette som Aps nestleder, og hun er motivert for å jobbe med politikk i lang tid. Det var ingen slagen kvinne som møtte pressen. Men hun får selvsagt spørsmål om hvordan hun kan fortsette som nestleder når hun må gå av som statsråd.

Første pekepinn på hvordan den siden av saken står, får vi når vi får vite hvilken posisjon Tajik får i Aps stortingsgruppe. Blir hun backbencher eller parlamentarisk leder? Blir hun løftet fram eller skjøvet bort? På pressekonferansen var hun ikke til å misforstå: Tajik er klar for å ta en sentral posisjon i gruppa, som nestleder av Ap og sentral figur.

På litt lengre sikt blir det interessant å følge med på om Tajik blir åpent utfordret av dem som jobber for å bytte henne ut som Ap-nestleder. En ting er helt sikkert: Dette dramaet er ikke over. Ikke i Ap, og ikke i LO.

