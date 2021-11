Verdens beste bergenser

HVEM: Emma Erlandsen (23)

HVA: Leder i Oslo Unge Høyre

HVORFOR: 23. oktober ble hun valgt til ny leder.

Yo og grattis med vervet! Måtte du slåss for det?

– Takk. Men nei, Jeg hadde ikke plan om å bli det, men så fikk den forrige lederen, Hassan Nawaz, ny jobb. Jeg kastet meg litt ut i det.

Hva skal du gjøre med den jobben, egentlig?

– Målet må være å vinne tilbake Oslo i 2023. Da blir det viktig å finne god, alternativ miljøpolitikk som viser at Oslo Høyre blir et reelt alternativ til MDG. I tillegg til at det blir viktig å bygge opp og frem nye talenter.

Et reelt alternativ til MDG? Det er den minst ambisiøse planen for Høyre jeg har hørt!

– Nei … haha. Men et konservativt parti er et godt utgangspunkt for å drive god miljøpolitikk. Problemet ligger vel heller i måten vi fremmer oss sjøl på. At vi ikke markerer oss nok på de ulike sakene. Vi kan ikke både gjøre Parkerings-Trygve og Miljø-Linda fornøyde samtidig. Oslo Unge Høyre har for eksempel vært for bilfritt Oslo sentrum siden 90-tallet. Vi skal vise Oslos innbyggere at Oslo Høyre har den beste miljøpolitikken for byen, akkurat som vi mener vi har på andre politiske saksfelt.

Hm. Det hender da Høyre vil ha bilene tilbake og greier?

– Mitt parti må innse at Oslos innbyggere ønsker seg en gå-by med gode kollektivmuligheter.

Du veit det er ledig jobb som leder for selve Oslo Høyre nå òg, ikke sant? Skulle ikke bare tatt den i samma slengen, da?

– Haha, jeg tror jeg skal bo i Oslo lenger enn ett år før jeg prøver meg der.

Du er bergenser?

– Ja, født og oppvokst.

Så du heier på Brann og Sandviken og sånt?

– Nei, på herresiden heier jeg på Lyn. Jeg kan ikke støtte Brann lenger, etter de skandalene der. På kvinnesiden er jeg Sandviken-supporter. Og så er jeg ikke så veldig opptatt av tilhørighet i fotball. Men jeg liker å heie på de som gjør det best.

Så derfor … Lyn? Av alle ting.

– Jeg er ikke så veldig sportsinteressert, men jeg har fått beskjed fra flere i partiet om at jeg skal heie på Lyn. Haha.

Det er 6–1 dameflertall i det nye arbeidsutvalget deres, og en hel ledertrio med bare damer. Hva er det et tegn på?

– At man har klart å snu det som har vært en guttepreget organisasjon. Det blir litt mindre kuler, krutt og skattekutt framover og litt mer girl power.

Hvordan skal Oslo Høyre vinne valget om to år? Bortsett fra å bygge høyere hus, altså.

– Vi må vinne kampen om Oslo-skolen. Det er kunnskapsskole elevene fortjener, i tillegg til at man skal ha fornuftig økonomisk styring. Nå skyter jo gjelden til Oslo gjennom taket. Fornuftig økonomisk styring, det er jo kjempehett! Haha!

Hva er du mest uenig med Voksen-Oslo-Høyre i?

– Jeg våger meg til å si eiendomsskatt.

Jøss! Du er for?

– Eiendomsskatt er en fin måte for en kommune å få inn noen ekstra kroner. Man kunne tillatt eiendomsskatt på sekundærbolig, for eksempel. Det handler om å gjøre det mindre lukrativt å investere i eiendom. Det kan være en fin gulrot, og litt pisk òg. Så den kan ryke.

Greit for meg! Men nå, faste spørsmål. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg leser ikke bøker. Det er ganske flaut. Kan jeg velge en film i stedet?

Det går bra.

– «Anne fra Bjørkely». Det var min morfar som viste den til meg. Handler om en jente som skulle bli adoptert til en familie som trodde de skulle få en gutt. Jeg har et nostalgisk forhold til den.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Det første jeg kommer på, er dialekten min, men jeg tror mange blir sure hvis jeg sier det. Jeg synes rett og slett skarring er ganske stygt. Pappaen min er fra Asker, så jeg har flydd dit siden jeg var fire. Da jeg kom hjem fra han, da jeg var mindre, så snakket jeg alltid østlandsk.

Dette er kontroversielle greier!

– Jeg kan ikke si det. Kan du heller skrive at jeg er brunette, men skulle ønske jeg var blond?

Hæ? Hvorfor det?

– Jeg har bare alltid hatt en blond drøm. Jeg føler meg som en blondine. Jeg prøvde å farge håret mitt blått i vinter. Under lockdown, da var jeg jo litt gal. Men til min store skuffelse ble det bare svart. Blondes have more fun. Eller i hvert fall flere muligheter.

Helt til slutt: Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Miley Cyrus! Hun er utrolig kul. Jeg var veldig stor fan av henne som barn, og så har hun hatt en viktig kamp for å løsrive seg fra barnestjerne-stempelet.

Bare ikke han jævla Robin Thicke blei med i heisen, da.

– Han er jo cancelled. Så han fikk ikke være med, dessverre.

