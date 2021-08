Hvordan blir Faderullan i år?

Hvem: Alexandra Bøe Nilsen (22)

Hva: Prosjektleder for Faderullan 2021.

Hvorfor: Hvordan blir BI sin fadderuke i år?

Hva er Faderullan?

– Faderullan er navnet på fadderuken ved Handelshøyskolen BI, og arrangeres i tett samarbeid med resten av BISO, BI Studentorganisasjon. Faderullan startet opp i 2005 som et nytt konsept på fadderuken i Oslo etter at BI slo sammen campusene sine i og rundt hovedstaden og flyttet til nye lokaler i Nydalen. De senere årene har også fadderukene ved campusene Bergen, Trondheim og Stavanger blitt tatt med under Faderullan-navnet, og vi er med det Norges største fadderuke.

– Formålet med Faderullan er å gi nye studenter en god start på studiehverdagen ved å gi dem en velkomst de sent kommer til å glemme. Under fadderuken vil nye og gamle studenter møtes, og bli kjent med hverandre på tvers av interesser og linjer. Studentene vil også bli kjent med alle tilbudene og mulighetene som finnes på BI, samt hvordan man kan legge opp studieløpet sitt på best mulig måte.

Prosjektleder for Faderullan 2021 Alexandra Bøe Nilsen (Privat)

Hvordan blir fadderuka i år? Satser dere på det blir som vanlig?

– Vi har jobbet lenge og planlagt for ulike scenario slik at vi hele veien har kunnet tilpasse fadderuken etter smitteutvikling og restriksjoner. Med all planlegging, både fra i fjor og i år, føler vi oss klare til å ta imot nye studenter på en trygg og sikker måte slik at vi kan sikre dem en god studiestart. Dette har vi gjort ved å samarbeide godt på tvers av campus. I løpet av planleggingen av fadderuken har vi måttet forholde oss til raske endringer. Vi ønsker gjerne å få til en så «normal» fadderuke som mulig, samtidig som vi opprettholder gjeldende retningslinjer som påløper våre arrangementer. I tradisjon tro går vi ikke ut med programmet før helgen før fadderuken starter.

[ – Pandemien har ført til mye usikkerhet, som har vært vanskelig å håndtere ]

Tenker dere å satse enda mer i år siden fjorårets Faderullan ble avlyst?

– Det var utrolig leit at vi så oss nødt til å avlyse fjorårets fadderuke, og vi så hvor stor innvirkning det hadde på studiehverdagen til de nye studentene. Vi har derfor lagt ekstra stor vekt på inkludering og sosial integrering i år.

BI sin fadderuke har et rykte om å være bra, men er den egentlig bedre enn andre fadderuker? Hva gjør Faderullan spesielt?

– Vi kan naturlig nok ikke uttale oss om hvordan andre fadderuker gjennomføres, men vi er kjent for å være noe unikt og storslagent. Jeg tror grunnen til dette er at vi har en tradisjon med å satse stort, samtidig som vi tør å teste ut nye konsepter som løfter fadderuken til nye høyder. Vi ønsker å gi studentene en opplevelse og en velkomst de ikke finner noe annet sted. Vi jobber derfor kontinuerlig hele året med å sette sammen en uke fylt med opplevelser som bygger på våre lange tradisjoner og nye ideer.

Oslo har et dårlig rykte for å ha dårlig studentmiljø, tenker dere at deres fadderuke jobber mot dette?

– Pandemien har vist at, for mange studenter, har hverdagen blitt påvirket i stor grad, spesielt det sosiale. Etter fjorårets studiestart er det også bevist hvor viktig fadderuken er for å kickstarte studietiden og hvor mye den bidrar til sosial integrering. I år har vi derfor satt et spesielt fokus på inkludering og sosial integrering. Vi ønsker at alle studentene skal føle seg velkomne og ivaretatt ved overgangen til studiehverdagen.

Blir det togaparty, leilighet til leilighet, og dåp?

– Tidligere har vi ikke benyttet oss av disse konseptene, men vi lover en fadderuke fylt med morsomme opplevelser. I tradisjon tro går vi ikke ut med programmet før helgen før fadderuken starter.

Hva er ditt beste minne fra fadderuka?

– Mitt beste minne med Faderullan på BI Oslo er svevekonserten som ble arrangert i fjor. Til tross for den vanskelige situasjonen fjorårets Faderullan-styre havnet i med covid-19, gjennomførte de Norges første svevekonsert. Denne ble streamet live slik at alle campus kunne få gleden av det. Jeg var så heldig å få være til stede, og det var en utrolig opplevelse med utsikt over hele Oslo.

Er det noe du angrer på?

– Jeg angrer på å ikke ha involvert meg mer i studentorganisasjonen vår. Det er mange morsomme og spennende utvalg å velge mellom, og skulle ønske jeg meldte meg opp på flere.

Hvem ville du stått fast i heisen med?

– Vrient å svare på, men Michelle og Barack Obama hadde bydd på gode samtaler.

