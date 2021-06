Joda, det blir Hudøy i år. For mange, i hvert fall

HVEM: André Sirnes (45)

HVA: Daglig leder for Hudøy feriekoloni

HVORFOR: Mandag braker det løs, da skal første gjeng av unger rette baugen mot fjorden for tolv dagers foreldrefri ferie.

[ Magnus Forsberg: «Kan de ikke bare spise grillen?» ]

Ja for det blir Hudøy i år, sant?

– Det blir Hudøy! Riktignok med halve kolonier og halve antallet barn. Vanligvis har vi 430 unger om gangen, men i år blir det bare 220 om gangen. Totalt blir det 700 barn som får komme i sommer.

Var du redd for at det ikke skulle bli noe av?

– Vi har hele tida trodd vi skulle åpne. Egentlig at det skulle åpne mer. Så vi tildelte plasser til 1370 som vi pleier, og trodde kohortstørrelsen skulle øke. Vi måtte kontakte halvparten og si at de ikke fikk komme.

Oj, hvordan var det?

– Nei, det ble 700 mailer til 700 unger som mister plassen. Nå får vi telefoner og mailer dagen lang. Det er jo vanskelig for folk, som har ferieplaner, venner som skal og så får ikke de komme, og så videre. Det er kjempetrist.

Og litt rart, kanskje?

– Ja, vi har jo 1500 mål. 11 kolonier rundt på øya. Barna reiser kohortvis i buss fra Oslo og så kohortvis i båt etterpå.

Blir det en annerledes sommerleir?

– Ja, da. Ungene kan ikke leike fritt med de andre koloniene, så det blir ikke noen fellesfester og sånt. Men på den andre side, vi er jo samme antall ansatte som vanlig. Så vi får mer tid til barna. Men også i år blir det koloniliv, fotball, soving på sovesal, og være med kompiser.

[ Pride-sjefen: – Smittevern er ikke noe nytt for skeive ]

Krabbefiske er en del av moroa. (Katja Anker/Hudøy)

Får du ikke bittelitt panikk med tanken på at 700 unger snart kommer for å plage deg hele sommeren?

– Jeg gleder meg jo som bare det! Å jobbe på Hudøy er som å drive en festival. Vi jobber i ti måneder med å forberede, vedlikeholde bygninger og gjøre alt klart. Vi gleder oss sinnsykt til den første båten kommer.

Du har vært sjef nå i et år. Har du snudd opp-ned på sjappa?

– Nei, men ... man har jo lyst til å utvikle ting. Det må jo bli bedre.

Hva da?

– Vi har jobba masse med beredskap og sikkerhet. Det er malt og pussa opp, vi har jo hatt tid til det nå. Men det har vært feriekoloni her i 105 år. Det jeg vil videreføre er jo kolonilivet. Å være med venner, mobilfritt, skjermfritt. Man blir selvstendig, mange for første gang. Og de får oppleve at noen nye voksne også kan være trygge og snille.

Jeg har hørt dere pleier å skremme livskiten ut av de stakkars barna?

– Ja, det gjør vi jo. På skummeltur. Man må kjenne på det skumle, og så gå tilbake til at det er trygt.

Før kunne man være på Hudøy hele sommern?

– Både én og to måneder, i gamle dager. De fikk fløte og smør for å feites opp. Mange foreldre hadde ikke rett til å ta ferie. Nå er det tolv dager, men det er fortsatt lenger enn de fleste sommerferietilbud.

Hadde det ikke vært moro å tilby hele ferien, da?

– Joda. Men tror du mange foreldre hadde sendt avgårde ungene i over en måned?

Ikke veit jeg. Men det er tid for faste spørsmål. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Hemingways samlede noveller. Den har jeg sikkert lest ti ganger. Korte fortellinger fra forskjellige steder i verden og i historien. Man blir bare kasta inn i et eller annet liv, ett eller annet sted, enten det er en rusletur langs en elv hvor man diskuterer hvor det er best å fiske, eller det er å kjøre ambulanse i Italia, under krigen. den er veldig spennende.

Hva gjør deg lykkelig?

Å se båten komme med barn til Hudøy. Båtene er knall blå, og vi står på brygga. Så kommer båten rundt og vi ser bare en masse små hoder, som lurer på hvor de skal. Og så legger de til land. Noen synes det er skummelt, andre vil gjøre alt på en gang. Noen tenker på baggen sin, og noen glemmer den.

[ Hør Dagsavisens podkast om Oslo-fotball, «Trikkeligaen» her ]

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for?

– At det skal være plass til alle i et samfunn. Jeg har hatt mye å gjøre med folk som føler seg utafor. At de ikke er en del av fellesskapet.

Der er dere kanskje gode, på Hudøy?

– Ja. Man har ikke med seg så mye greier hjemmefra. Man stiller litt likt.

Apropos det, man har heller ikke med seg mobiltelefoner? Og så nå midt under EM!

– Det er det som blir det vanskelige i år.

Haha, du har litt lyst til å snike deg ut i skauen for å se finalen, liksom?

– Jeg skal ikke love at jeg ikke gjør det, men har ikke noen planer. Jeg liker best barnefotball. Det blir aldri så morsomt igjen.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

Akkurat nå, Bent Høie. Så jeg kunne fått han til å øke kohortstørrelsen på ferieaktiviteter for barn og unge om sommeren.

Hold deg oppdatert! Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen!