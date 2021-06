Klart for Pride: – Forbud og smittevern er ikke noe nytt for skeive

– Det har veldig stor betydning å møtes fysisk. For Pride er det viktig å skape et pusterom hvor skeive som ofte ellers opplever at de blir diskriminert, kan oppleve å være i majoritet. I år er det viktigere enn noen gang for vårt publikum, sier festivalsjef Fredrik Dreyer.

Onsdag ettermiddag kom gla-meldingen til Oslo Pride og andre arrangører av festivaler og konserter i Oslo: Korona-begrensningen på 50 publikum innendørs i fastmonterte seter, er økt til 200. På utendørsarrangement tillates det til sammen 600, fordelt på 200 på tre grupper. Oslo Pride starter fredag, og festivalsjefen er glad:

– Det har vært krevende å forberede årets festival med så stor uforutsigbarhet. Nå kan vi gjennomføre arrangementer med mange flere til stede. Det er vi superglade for. Fram til onsdag planla vi for 50 personer i Pride Park. Da ville arrangementene vært symbolhandlinger.

– Vi har for lenge siden bestemt at årets Pride skulle være dels fysisk og dels digital, med sendinger fra både Pride Park-scenen i Spikersuppa og Pride House på Youngs uansett publikumskapasitet.

– Nå kan vi ha tre ganger 200 på en gang i Pride Park. Det er mer enn en tidobling, så det er gledelig. Vi slipper å styre mot et stort underskudd, sier Dreyer.

Smittevern og forbud

Det siste året med dødelig pandemi og stengte dører har gitt Pride-lederen assosiasjoner til homohistorien:

– Mange skeive har nok følt på at pandemien har vært ekstra vanskelig. Men vi er en sterk bevegelse som har stått i lignende ting tidligere. Vi opplevde den globale hiv-epidemien på 1980-tallet, vi har vært nektet å møtes på åpen gate: Smittevern og forbud er ikke noe nytt for den skeive befolkningen. Men vi legger oss ikke ned og gir opp for det. Det er klart det er galskap å lage festival under disse begrensningene, men med vår forhistorie, er vi nødt. I år er det viktigere enn noen gang å gi et tilbud til vårt publikum, sier Dreyer.

Ned fra 70.000

I helgen blir det Pride House-program med samtaler og foredrag på Youngs og Mela-huset. Pride Park åpner onsdag 23. med konserter og show i Spikersuppa. Koronarestriksjonene gjør at bord må forhåndsbookes dagen før.

– Med fullbookede bord i Spikersuppa er vi en kapasitet på 1800 per dag i Pride Park. Det er vi glade for. Men vi er langt unna et normalår. I 2019 var det 70.000 innom Pride Park. Det er utfordrende. Men vi har et samfunnsoppdrag vi skal utføre. Vi skal være til stede, synlige i bybildet, og være et pusterom for skeive

Utover neste uke, når Pride Park åpner, økes antallet konserter og arrangementer. Fredag 25. juni skal NRK som første statskanal i Skandinavia sende direkte fra Pride, med en stor eventsending ledet av Silje Nordnes.

Lørdag 26. er dagen for Pride-paraden: I 2019 samlet paraden over 300.000 deltakere. I fjor ble den erstattet med et digitalt arrangement. I år blir det paradearrangement, om ikke i tradisjonell form, lover Oslo Pride, som vil komme tilbake til detaljer om arrangementet som på paradedagen.





DJ-duoen Dramaqueen er klare for Pride 2021. Fra v. Bente Jørgensen og Martine Hammervold-Austinat (Privat)

Engasjerer ved bordene

– Vi har spilt på Pride i Oslo, Bergen, Harstad, Trondheim, Fredrikstad og Drammen. Så fikk vi pandemien i trynet i fjor. Nå har vi gledet oss til klubb Dramaqueen igjen i sommer, sier Martine Hammervold-Austinat fra Dramaqueens.

Utelivet i Oslo er fortsatt redusert på grunn av avstandsreglene.

Men Pride-festivalens dj-duo Dramaqueens setter i gang en etterlengtet fest fredag, på uteserveringen Storgata 26. På Pride i 2018 og 2019 hadde Dramaqueens fredagskveldene under Pride, da på Rockefeller. De har spilt på Pride landet rundt, og de har faste kvelder på homobaren Elsker i Oslo.

– Vårt faste publikum er skeive kvinner i alle aldre. Vi har holdt quiz og konkurranser digitalt for å prøve å gjøre noe fint for dem som har måttet sitte på hver sin tue.

– Det har vært en tøff vinter i Oslo, spesielt for en minoritetsgruppe som oss. En viktig del av det skeive fellesskapet er i utelivet – London Pub, Elsker, Oslo Pride. Alt har vært stengt. Og mange har ikke våget å møte andre folk under pandemien, forteller Hammervold-Austinat.

– Det er fint at vi kan holde oppe til klokken 24. Men det viktigste er at det igjen føles trygt å møtes, ingen trenger være redde for å komme. Det er et enormt viktig pusterom for oss skeive å kunne gå ut og være en del av majoriteten, sier hun.

Enmeters-regelen innendørs gjelder fortsatt, slik at dansing på utesteder er vanskelig å få til. Derfor skal Dramaqueen-teamet holde Pride-fredagsfestene på uteservering med bordplassering. Men det er mye bedre enn det siste årets ingenting, konstaterer Hammervold-Austinat.

– Vi savner dansegulvet – hoppe, sprette, kline, plutselig bli kjent med noen. Det blir ikke helt den samme fellesskapsfølelsen. Men vi skal sørge for å lage god stemning, selv om det ikke er dansegulv. Og det må gå an å reise seg og veive med Pride-flaggene. Om det er lov å danse på bordene? Øh … jeg er ikke politi!

