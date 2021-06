HVEM: Celine Ytternes (18)

HVA: Visepresident i russestyret i Oslo

HVORFOR: Russetida er satt på en ukes pause etter smitteutbrudd på flere busser.

Hei! Gratulerer med å være russ i verdens rareste russetid!

– Takk! Det ble jo veldig annerledes enn hva man hadde sett for seg. Du gleder deg til russetiden, og så plutselig kommer korona, og man skjønner ikke hva som skjer. Men folk har fortsatt kost seg.

Har ikke 17. mai vært for lengst? Hvorfor er dere russ nå?

– Jo. I tradisjonen er jo russetiden ferdig 17. mai. Men på grunn av korona startet den 17. mai i Oslo i år, og varer til 19. juni.

Forhåpentligvis?

– Ja, det er jo sluttdatoen. Nå fikk vi beskjed om at alt må settes på en ukes pause. Jeg tror vi avslutter den 19. uansett. Da er det vitnemålsutdeling for de fleste.

Hva gjør dere for å begrense smitta da?

– Det har egentlig gått veldig fint. En stund i hvert fall. Russen har vært veldig flinke, de som har blitt smitta har ikke dratt på rulling. Og det er ikke sånn at russen har unngått å teste seg. På veldig mange busser må man nå vise fram en negativ koronatest som er tatt for under tre dager siden. Men noe smitte er jo nesten umulig å unngå.

Hva gjør folk nå da, som man ikke får feira?

– Veldig mange går og tester seg. Det har blitt satt opp en egen teststasjon for russ på Ullern. Men jeg ser jo at mange fortsatt går med russebukse. Det er mest rullinga og den harde festingen som er satt på pause. Russen kan jo fortsatt møtes, vi kan ikke hindre det.

Russefeiring 2021 Russ fra Edvard Munch Videregående Skole satset på russeknute mens bilene rundt tutet velvillig på Alexander Kiellands plass i Oslo tidligere denne våren. (Lise Åserud/NTB)

Har dere egne koronarusseknuter og sånt?

Det er jo noen. Knute nummer tre er en Q-tips, den får man hvis man tester seg for korona. Så er det en FHI-logo for folk som har lastet ned smittesporings-appen.

Så ordentlig! Er det noen litt rarere knuter i år?

– Vi har jo veldig mange ekstremknuter. De har en rød X ved siden av seg på oversikten. Kongla for eksempel, det er å ha beskyttet samleie utendørs. Og så er det gullkongla, som er samleie i et tre. Så er det ta fem shots før skolen starter. Da får du et shotteglass. Men vi har markert med en rød X for å vise at de er ekstreme.

Får dere mye kjeft og mas fra folk som ikke er russ?

– Nei, russen har jo et rykte på seg for å være litt bråkete. Men når jeg går på butikken i russebukse, så er folk veldig forståelsesfulle. Folk spør sånn «Oj, hvordan blir egentlig russetiden i år, da?»

Dette er året hvor voksne er bekymra for at ungdommen ikke får drikki nok?

– Haha, ja kanskje. Men russestyret får jo en del klagemails. Om bråk i nabolaget. Og det er jo typisk at media ikke er så stor fan av russen.

Nå, noen faste spørsmål. Hva gjør deg lykkelig?

– RT. Haha!

Øhh, RT?

– Russetiden! Men nei, da. Å være med venner. At det er fint vær. Å dra på stranda. Sånt tror jeg alle blir lykkelige av. Det skal ganske lite til.

Hvem var din barndomshelt?

– Kosebamsen min. Jeg hadde en hel familie, og han var faren i familien. Det var en rød bamse, og het rødbamse. Så ikke så originalt navn. Han hadde to bjørnebarn og en bjørnekone.

Har du den ennå?

– Ja, hallo! Man kan ikke bare kaste ut kosebamser! Det er forbudt! Da blir han sikkert veldig lei seg. Han ligger i senga noen ganger.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Oj, det er et vanskelig spørsmål. Hva skal man svare, haha, da drikker jeg alkohol, liksom? Jeg føler ikke at jeg skeier ut så mye.

Men du er jo russ!

– Jo, men standarden på russ er så høy at det er vanskelig å sprenge den. Det er så mye drøyt som er gjort allerede.

Er det noe du angrer på?

– Jeg føler jeg er for ung til å ha driti meg ut skikkelig.

Kanskje det var en tabbe å kaste bort russetida på å være i russestyret?

– Neida, det har vært kjempegivende. Den største tabba jeg kommer på var på seksårsbursdagen min. Jeg hadde en tryllekunstner på besøk som mamma og pappa hadde leid inn. Han hadde med seg en levende due og jeg fikk tilbud om å holde den. Og så sa jeg nei!

Haha! Det er snodige greier som går inn på folk.

– I ettertid så er jeg sånn … faen, hvorfor holdt jeg ikke den dua? Det er det som sitter igjen fra den bursdagen.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Kanskje en politiker? Eller … nei, vent! Märtha Louise? Hun har kule meninger. Og så hadde det vært gøy å snakke med henne om de engle-greiene. Veldig gøy, faktisk.

Tror du englene hadde fiksa heisen?

– Nei, vi hadde nok måtte ringe vaktmesteren.





