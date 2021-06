– For det første er det dyrplageri. Punkt to, hvis det er en hoggorm, vil du oppdage at ikke alle hoggormer er så slappe at de ikke kan bite deg selv om du holder den i halen. Hvis du holder den i halen, forteller du den på alle tenkelige måter at dens siste timer er kommet. Da setter den seg til motverge, sier zoolog Petter Bøckman på Naturhistorisk museum i Oslo til Dagsavisen.

Vi har tre slanger i Norge; hoggorm, buorm og slettsnok. Bare hoggormen er giftig, men uansett hvilken av dem du møter på, er det enkleste å bare la dem være.

– Stå på litt avstand og la dem krype unna. Selv et lite og tynt menneske veier mer enn 100 ganger så mye som en slange. Så når slangene møter oss, møter de det den anser som et stort og farlig pattedyr. Den vil bare stikke av, sier Bøckman.

Så langt i år har Giftinformasjonen fått rekordmange hoggormhenvendelser, skriver NTB onsdag. I løpet av årets fem første måneder fikk de 107 stykker.

– Ikke overraskende ser vi at antallet henvendelser om hoggormbitt avhenger av været, da folk jo er mer ute når det er godt vær, sier avdelingsdirektør Mari Tosterud i Giftinformasjonen ved Folkehelseinstituttet (FHI) til NTB.

I fjor ble det slått årsrekord i antall henvendelser, i et år der nordmenn ble oppfordret til å feriere i eget land på grunn av koronapandemien. Trosterud sier at med mange på norgesferie i år, er de forberedt på stor pågang også denne sommeren.

– La dem være

Men hva skal du gjøre, hvis du først blir bitt av en hoggorm?

– De aller fleste får kanskje litt vondt, men ikke noe mer enn det. Det er rett og slett fordi hoggormen bruker minst mulig av gifta si. Hvis du truer hoggormen, eller den på noen måte føler seg truet, vil den bruke full dose. Da blir du dårlig, sier Bøckman ved Naturhistorisk museum.

Hvis du blir bitt og føler deg dårlig og får hevelser, er det bare å ringe 113 med en gang, fortsetter han.

– Det er ikke alltid så lett å vite om de brukte mye eller lite gift, og noen kan være allergiske. «Better safe than sorry». Ha respekt for hoggormen, sier Bøckman.

Har du ingen eller lette symptomer kan du ringe Giftinformasjonen for råd, sier Tosterud ved FHI. Ikke alle som tar kontakt har nødvendigvis blitt bitt, henvendelse kan ofte være fra folk som mistenker at de har blitt det.

Bøckman har også et tips til alle som måtte møte på en slange: De klarer ikke forstå lyder på den måten vi er vant til.

– De oppfatter vibrasjoner i bakken, men ikke i lufta. Det nytter ikke å hoie og skrike, det er mye mer effektivt å trampe i bakken.

En annen mulighet er å finne en lang pinne og vippe slangen unna. Bøckman minner om at alle krypdyr i Norge er rødlista.

– Det er ikke lov å drepe dem annet enn hvis de truer liv og helse. En god del mennesker synes at hoggormen er farlig. Men hvis man ser hvor mange mennesker som er drept av hoggorm, kontra hvor mange hoggorm som er drept av mennesker, er det ingen tvil om hvem som er den farligste arten, sier han.

Hvordan se forskjell

Varmegrader og finvær har gjort sitt inntog mange steder i Norge, og slangene har for lengst kommet ut av dvale. Allerede i februar ble hoggorm observert på Vestlandet, ifølge TV 2.

Bøckman forklarer hvordan vi kan se forskjell på hoggormen og de to andre slangeartene her til lands:

– Alle kjenner vel hoggormen, med den fine sikksakk-stripen på seg.

Bøckman legger til at riktignok har ikke alle hoggormer det mønsteret. Det finnes noen som er helt svarte også.

En hoggorm med det karakteristiske sikksakk-mønsteret på ryggen. (NTB scanpix/NTB Tema)

Hoggormen lever stort sett av mus og finnes over store deler av Sør-Norge, men er også observert lenger nord. Den er sjelden lenger enn 65 centimeter, men noen kan komme opp mot 86 centimeter, skriver FHI.

I tillegg til hoggormen har vi både slettsnok og buorm i Norge. Buorm er den største av dem og kan bli over en meter lang.

– Den ser litt skummel ut, men den er helt ufarlig. Den er lang og rask, mens hoggormen er litt dorskere i fasongen. Buormen er gråsvart og har to gule eller hvite flekker bakpå hodet, en på hver side av kjaken, sier Bøckman.

En buorm avbildet i Brandeburg i Tyskland. (Andreas Eichler/WikiCommons)

Det er nettopp buormen folk ofte kan møte på i vannet. Men den er ute etter frosk og småfisk, ikke folk, beroliger Bøckman. Riktignok kan også hoggormen legge ut på svømmetur, men da er den ikke på jakt. Det beste da er å prøve å svømme i motsatt retning, fortsetter eksperten.

Den siste slangearten her til lands er slettsnoken, som er ganske sjelden.

– Den finnes bare i de sørlige delene av landet. Den er grå med litt flekker på ryggen, fortsetter Bøckman.

En slettsnok i ferd med å sluke en stålorm. Slettsnoken har prikker, ikke sikksakk-mønster. (Bergersen, Ove/NTB Tema)

Sist, men ikke minst, har vi stålormen, som ser ut som en slange, men som ikke er det. Det er egentlig en firfisle uten bein, forklarer Bøckman.

Firbeinte venner

Det er svært sjelden mennesker dør som følge av hoggormbitt, men hunder og andre kjæledyr er mer utsatt. Ivrige hunder kan snuse og stikke nesa ned for å undersøke det de finner. Er det en slange, kan den svare med å bite dem. Det er riktignok båndtvang, men eksperter sier det er viktig å være oppmerksom.

Veterinær og fagansvarlig i Evidensia Norge, Monica Heggelund har sagt til TV 2 at det kan være utfordrende for eierne å følge med like godt i terrenget når hundene løper i line langt i forveien.

En hund kan pipe hvis den blir bitt, men noen har ikke symptomer i det hele tatt, sier Heggelund. De vanligste symptomene er trøtthet, slapphet og ømhet rundt hevelsen fra bittet. Da bør den tas med til veterinær med en gang.

