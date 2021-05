Når får du vaksine? Sjekk din bydel her

Praktisk talt alle Oslos innbyggere over 75 år skal nå ha fått tilbud om koronavaksine. Men nedover i aldersgruppene er det et stort spenn.

I aldersgruppa fra 65-74 år er 51,5 prosent fullvaksinert, mens 38,5 prosent har fått første vaksinesprøyte. Deretter går det fort nedover i andelen vaksinerte i befolkninga.

Mellom 55 og 64 år er 16,3 prosent fullvaksinerte, mens 58,3 prosent er delvaksinert.

Og i aldersgruppa 45-54 er 16,3 prosent fullvaksinert og 58,3 prosent har fått én vaksinedose.

Under 44 år er det bare 3,6 prosent fullvaksinerte, mens 9,6 prosent er delvaksinert.

Som kjent har Oslo prioritert vaksinene utifra hvor det har vært mest smitte. De seks hardest ramma bydelene, Gamle Oslo, groruddalsbydelene, samt Søndre Nordstrand har fått flere vaksiner per person enn resten av byen. Det, kombinert med særlig alderssammensetninga rundt i de forskjellige bydelene, gjør at vaksineprogrammet ikke er like langt over alt.

Under følger en oversikt over status i bydelene, anno 25 mai 2021. Alle faktaene er hentet fra Oslo kommunes nettsted: https://www.oslo.kommune.no/koronavirus/koronatall-for-oslo/.

Bydel Alna

Her har 9191 personer blitt fullvaksinert, det tilsvarer 22,96 prosent av befolkninga. Omtrent like mange har fått én vaksinedose.

Nå holder bydelen på å vaksinere gruppene ned mot 45 år.

Smittetallet per 100.000 innbyggere er på 148,3 de siste 14 dagene.

Bydel Bjerke

Her er det satt 5.973 av dose 2 og 11.377 av dose 1.

Gruppene som nå får vaksine er i alderen mellom 55 og 64 år, samt 45 til 54 år. De neste gruppene er dermed 18-24-åringene og 44-40-åringene. Men bydelen opplyser at det fortsatt er usikkert når de er i gang med dem.

Smittetallet i bydel Bjerke er nå på 164,6 smittede per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

Bydel Frogner

Her er det satt 20.000 førstedoser, og 8691 av dose 2.

Gruppene ned til 55 år, pluss de med underliggende sykdommer får vaksinetilbud nå, mens neste i køen er personer under 55 år.

Smittetallet er på 135 per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

Bydel Gamle Oslo

Her er 12 ,1 prosent av befolkninga fullvaksinert, det tilsvarer 6280 personer. Første vaksinedose har blitt gitt til 16.856 mennesker.

Bydelen jobber nå med å vaksinere gruppa mellom 45 og 54 år, og håper på å begynne med gruppene 18-24 og 40-44 i begynnelsen av juni.

Smittetallet er på 148,3 per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene

Bydel Grorud

Her er 48 prosent av innbyggerne over 17 år vaksinert med minst en dose. Det tilsvarer 10.674 personer, hvorav 5554 har fått to doser.

Bydelen holder på med å vaksinere gruppene ned mot 45 år, og ber eventuelle personer over 65 som ikke har blitt kontaktet for vaksinasjon om å ringe bydelen.

Smittetallet er på 129,9 per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

Bydel Grünerløkka

Her har bydelen satt 18.139 doser totalt. 4292 har fått to doser.

Bydelen jobber med å vaksinere personer over 53 år, og oppgir at folk over 55 nå skal ha fått vaksine. Neste gruppe ut er personer over 45.

Smittetallet er på 145,8 per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

Bydel Nordre Aker

Her har bydelen vaksinert 14.126 personer, hvorav 6338 er fullvaksinert.

Bydelen vaksinerer i hovedsak nå personer mellom 55 og 64 år, og er så smått i gang med gruppa mellom 45 og 54.

Smittetallet er på 88,3 per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

Bydel Nordstrand

Her har bydelen vaksinert 16.433 personer, hvorav 6276 er fullvaksinert.

Bydelen kontakter 58- og 59-åringene i disse dager.

Smittetallet er på 123,9 per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

Bydel Sagene

Det har blitt satt 10.007 vaksinedoser i bydelen, men de oppgir ikke hvor mange som er fullvaksinerte.

Neste gruppe er i alderen 55-64 år.

Smittetallet er på 88,7 per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

Bydel St. Hanshaugen

De aller fleste i gruppene over 65 år og personer med høy risiko for alvorlig forløp skal være vaksinert i bydelen nå. I disse dager får gruppa mellom 18 og 64 med underliggende sykdommer eller tilstander vaksinert.

Neste gruppe ut er alle i aldersgruppa 45-64 år.

Smittetallet er på 131,1 per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

Bydel Stovner

13.845 personer er vaksinert i bydelen nå, hvorav 5295 har fått begge doser. Alle personer over 65 år, pluss personer med sykdommer med høy risiko for alvorlig forløp skal ha fått tilbud om vaksine.

I disse dager får folk mellom 45 og 64 år tilbud om vaksine, samt yngre folk med utvalgte sykdommer eller tilstander. Dermed er neste gruppe 18-24 og 40-44 år.

Smittetallet er på 201,1 per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

Bydel Søndre Nordstrand

14.682 personer i bydelen er vaksinert så langt, hvorav 5314 har fått begge dosene. Dermed skal de fleste over 55 år, pluss folk under med utvalgte underliggende sykdommer ha blitt vaksinert.

I disse dager vaksineres personer i gruppe 45-54 år, og gjenværende personer i de andre risikogruppene. Dermed er neste gruppe 18-24 og 40-44 år.

Søndre Nordstrand er nå bydelen med soleklart mest smitte, tallet er på 344,9 per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

Bydel Ullern

Totalt er 8894 innbyggere i bydelen vaksinert, hvorav 4598 har fått to doser. Alle over 65 år og yngre med alvorlige underliggende sykdommer skal være vaksinert nå.

Tilbudet gis i disse dager til gruppa 55-64 år, pluss andre med underliggende sykdommer eller tilstander. Neste gruppe ut er de i alderen 45-54 år.

Smittetallet er på 81 per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

Bydel Vestre Aker

Bydelen har totalt vaksinert 17.449 personer, hvorav 7974 er fullvaksinert. Personer over 65 og personer med en del underliggende sykdommer skal være vaksinert. Gruppa mellom 55 og 64 år vaksineres nå.

Neste gruppe ut er dem mellom 45 og 54 år.

Smittetallet er på 88,6 per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

Bydel Østensjø

Totalt er det vaksinert 16.048 personer i bydelen så langt, hvorav 6150 har fått begge dosene. Personer over 65 og personer med en del underliggende sykdommer skal være vaksinert. Gruppa mellom 55 og 64 år vaksineres nå.

Neste gruppe ut er dem mellom 45 og 54 år.

Smittetallet er på 114,2 per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene.

Du kan selv lese oppdaterte vaksinetall og mer info om framdriften i din bydel på Oslo kommunes nettsider om vaksine. I tillegg kan du sjekke Oslo-smittetallene hver eneste dag her.

