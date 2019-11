Oslo kommune vil legge ned Syningom i Nord-Odalen. På rusinstitusjonen har rusavhengige i Oslo en mulighet til å komme seg ut av byen og komme til hektene i rusfrie omgivelser. Men det skal det altså etter alt å dømme bli slutt på.

Som Dagsavisen tidligere har meldt har både beboere og ansatte på institusjonen protestert kraftig. Det har også opposisjonen i Oslo bystyre. Søndag var det demonstrasjon og vardebrenning på Syningom. Der møtte flere hundre personer opp, blant dem Arbeiderparti-ordføreren i Nord-Odalen, Lise Selnes.

Hun protesterer kraftig på sin partifelle, byrådsleder Raymond Johansen og resten av Oslo-byrådets forslag om å legge ned.

– Vi har ikke gitt opp ennå, vi kjemper mot, sier Selnes til Dagsavisen.

Byråd Omar Gamal har tidligere uttalt seg: – Ikke for å spare penger.

– Hva handler det om da? Å frata folk verdigheten, spør Selnes (bildet).

Ordføreren jobber hardt inn mot Oslo-politikerne for å få dem til å endre mening. Hun har vært i møte med SV-byråd Omar Gamal og hans rådgivere, men forteller at hun ikke greide å få han til å komme til demonstrasjonen.

– Jeg skjønner at det ikke er Oslo kommunes jobb å opprettholde arbeidsplasser i distriktet. Men Syningom er et viktig omsorgstilbud. En fantastisk plass, der du kan hvile ut og komme tilbake som rusfri, sier hun.

Selnes forteller at institusjonen det siste året er pusset opp for elleve millioner kroner, en oppussing som fortsatt ikke er helt ferdig. Dette mener hun tyder på at beslutningen er tatt plutselig.

– Hvis jeg veit at jeg skal legge ned noe, så veit jeg også at jeg kan drifte en stund på dispensasjon, sier hun.

Les også: Gjør om rusinstitusjon til boliger - beboere og ansatte frykter konsekvensene

Viktig arbeidsplass

– Hvor viktig er Syningom for Odalen?

– Syningom er en viktig arbeidsplass i Nord-Odal. Det er mange som har tatt utdannelse for å kunne arbeide på Syningom. Og vi er jo stolte over å ha Oslo kommune her, sier hun.

Nå inviterer hun Oslo-byrådene på besøk til Syningom.

– Kom hit og se hva dere vil legge ned. Heia fornuften, sier hun.

Les også: «Det handler om å dreie rusfeltet i Oslo bort fra institusjonaliseringen»

Ansatt holdt appell

I vardebrenningen og demonstrasjonen søndag holdt også Monica Glomsås appell. Hun er varatillitsvalgt for de ansatte og kjøkkenansvarlig på Syningom.

– Oslo kommune har også i fremtiden behov for et rusfritt omsorgssenter med avstand til Oslo, sa Glomsås.

Hun sa det er ulogisk å legge ned akkurat Syningom, fordi de tilbyr eldre rusavhengige med store omsorgsbehov et tilbud.

– I stedet for å legge ned Syningom burde man heller tilført mer midler, sa hun.

– Beboerne trenger Syningom. Oslo kommune trenger Syningom, avsluttet Glomsås.

Les også: – Man slenger rusavhengige ut i gata, eller i en kommunal bolig, uten å følge dem opp skikkelig

"Tilbudene må bestå"

Også i Oslo bystyre er det bevegelse til forsvar for Syningom.

Både Frp og Høyre har tidligere vært klokkeklare i Dagsavisen om at de vil redde institusjonen.

– Vi ønsker å beholde tilbudet på Syningom, sa den engasjerte Høyre-helsepolitiker James Stove Lorentzen da.

I et møte i Helse og sosialutvalget i forrige uke bekreftet også Rødt og Senterpartiet skepsisen.

Høyre, Rødt og Sp uttaler sammen at de "er bekymret for at etaten går for fort frem". I tillegg skriver de at "Gode tilbud som fungerer må ikke svekkes uten at det kommer på plass gode alternativer."

Om tilbudene på Syningom og Vestli skriver de tre partiene følgende:

"Disse tilbudene må bestå så lenge kommunen ikke har tilsvarende eller bedre tilbud til de som trenger det. Bydelene er ikke rustet til å tilby dette og trenger tid for å bygge opp en god rusomsorg."