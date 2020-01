Senterpartiet krever i dag at Stortinget følger opp vedtaket i Oslo bystyre og setter nedleggingen av Ullevål sykehus på vent.

– Dette er et spill for galleriet. Frp er mer opptatt av å bruke tid på det vi kan påvirke, sier Bruun-Gundersen til Dagsavisen.

– Nå ligger saken hos helseministeren, regjeringen og Oslo kommune, sier hun videre.

I forrige uke gikk Rødts stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes ut i Dagsavisen , og fridde til Frp, for å få en omkamp om Ullevål sykehus.

– Nå som Frp endelig er ute av regjeringskontorene håper jeg å få med partiet i kampen om å bevare Ullevål, og mot bygging av nytt på Gaustad, sa Bjørnar Moxnes

Sette på vent

Oslo bystyre vedtok onsdag at Oslo kommune skal be om at Helse sør-østs planer om å legge ned Ullevål og bygge nytt sykehus på Gaustad settes på vent til fortsatt drift av Ullevål er tilstrekkelig utredet.

– Da bør også Stortinget diskutere denne saken på nytt, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum på vei til en duell med statsminister Erna Solberg (H) i Stortinget.

– Hun vil bli utfordret på om hennes nye mindretallsregjering vil lytte til bystyret i Oslo, sier Vedum til NTB.

Neste uke vil Senterpartiet legge fram et formelt forslag om å utsette prosessen for Stortinget.

– Frp i Oslo har nå sluttet seg til motstanden mot å legge ned Ullevål, påpeker Vedum.

Oslo Frp har lenge kjempet for å bevare Ullevål, og leder av helse- og sosialutvalget i Oslo bystyre, Aina Stenersen, sa dette til Dagsavisen forrige uke:

– I bystyret i Oslo jobber vi for å bevare Ullevål sykehus og stoppe utbyggingen av Gaustad sykehus. Det er en viktig sak for oss lokalt. Når vi nå har gått ut av regjering, står Frp mye friere på Stortinget, uten å være bundet av regjeringsplattformen.

Ligger hos Høie

Men Slagsvold Vedum får lite støtte fra Frp på Stortinget.

– Dette er ikke en sak for Stortinget. Dette er en sak for regjeringen og helseminsister Bent Høie, sier Bruun-Gundersen til Dagsavisen.

– Vi i Frp har hele tiden vært tydelige på at vi vil ha en grundig utredning av Ullevål-alternativet. Men det har ikke Høie ment har vært nødvendig.

Regjeringen har allerede gitt Nye Oslo universitetssykehus en låneramme på over 29 milliarder kroner i statsbudsjettet for 2020 for å realisere planene om et nytt sykehus på Gaustad.