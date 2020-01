Bjørnar Moxnes og Rødt har lenge kjempet mot regjeringens planer om et nytt gigantsykehus på Gaustad/Rikshospitalet og mot nedleggelsen av Ullevål sykehus. Han mener det er galskap det regjeringen legger opp til.

Nå går han på frierføtter til et parti det sjelden har vært naturlig å samarbeide med.

Vil ha med Frp

– Nå som Frp endelig er ute av regjeringskontorene håper jeg å få med partiet i kampen om å bevare Ullevål, og mot bygging av nytt på Gaustad, sier Bjørnar Moxnes til Dagsavisen.

Han vil i løpet av denne uken invitere Frp med på samtaler, og håper å få de med på laget.

Dagsavisen prøvde onsdag gjentatte ganger å få kontakt med Frps helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen for kommentarer, uten å lykkes.

– Det er nå vi tar de store strategiske valgene for de neste 50 årene, og legger premissene for om vi får et godt sykehustilbud i Oslo elle ikke, sier Rødts stortingsrepresentant.

Styret i Helse Sør-Øst fattet det endelige vedtaket i juni i fjor om et nytt sykehus på Gaustad og lokalsykehus på Aker. Alle fagforeninger på OUS (Oslo Universitetssykehus) og sju av ti partier i Oslos bystyre er imot planene.

– Det er samfunnsøkonomisk uforsvarlig og helsepolitisk galskap å bruke 50-60 milliarder kroner på gigantprosjektet på Gaustad. Det vil bli den dyreste investeringen i fastlands-Norge noensinne. Hvis det gjennomføres, og Ullevål legges ned, splittes det akuttmedisinske fagmiljøet opp mellom Aker og Rikshospitalet. I klartekst betyr det, brutalt ærlig, at kritisk syke og døende pasienter må fraktes frem og tilbake langs Ring 3 mellom Aker og Gaustad, sier Moxnes til Dagsavisen.

– Ullevål sykehus er landets største akuttsykehus med en akuttavdeling i verdensklasse, på landets største sykehustomt. Syv av ti Osloboere ønsker å beholde Ullevål sykehus, og et samlet fagmiljø advarer mot planene om nedleggelse, og Frp sitt eget Oslo-lag vil bevare sykehuset. Nå oppfordrer vi Frp til å trekke støtten til nedleggelsen og bli med i kampen om Ullevål sykehus. Det kan være med å avgjøre sykehusets skjebne, sier Moxnes.

Moxnes vil i første omgang ha samtaler med Frp på stortinget, men vil også ha med Arbeiderpartiet på laget.

– Ap må bestemme seg for hva de vil. De har vinglet mye frem og tilbake. Oslo Ap vedtok heldigvis i fjor å utrede Ullevål som et reelt alternativ til Gaustad. Noe de tidligere har avvist. Oslo bystyre har også sagt klart i fra at de vil beholde Ullevål, sier Moxnes.

6. desember i fjor krevde flertallet i Oslo bystyre en utredning av fortsatt drift ved Ullevål sykehus og om at byggingen av et nytt sykehus på Gaustad settes på vent

– På Ullevål er det i dag 110.000 kvadratmeter med bygningsmasse som i dag brukes som sykehus, og som er yngre enn hva Rikshospitalet er. I tillegg er tomten på Ullevål fem ganger større enn hva den er på Gaustad. På Ullevål kan vi rive gamle bygg og bygge nytt lenger nord på tomta uten å forstyrre driften. Det blir derimot helt umulig på Rikshospitalet, der de må bygge massive høyblokker vegg i vegg med sykehuset, sier Moxnes.

– Dette vil ramme sykehusdriften på Rikshospitalet i åresvis framover, sier han.

Alternativer

Moxnes ser nå flere måter og alternativer å stoppe regjeringens sykehusplaner på.

– Det kan skje i revidert budsjett til sommeren. Da kan lånerammen som er gitt trekkes tilbake. I tillegg kommer Oslo bystyre til å si nei til reguleringsplanen for gigantsykehus på Gaustad når den skal opp til høsten. Da er regjeringen og helseminister Bent Høies (H) eneste mulighet å overkjøre Oslos folkevalgte med en statlig reguleringsplan. Men det kan ikke regjeringen gjøre hvis stortingsflertallet sier nei til en slik statlig reguleringsplan, sier Moxnes

Moxnes har stor tro på at Frp vil si ja til samtaler om sykehusutbyggingen i Oslo.

– Oslo Frp er imot gigantplanene, og jeg tror at både Frp og Ap på Stortinget vil lytte til Oslos borgere fagmiljøene, og tenke på pasientenes beste, sier Moxnes.

Oslo Frp har lenge kjempet for å bevare Ullevål, og leder av helse og sosialutvalget i Oslo bystyre, Aina Stenersen, sier dette til Dagsavisen:

– I bystyret i Oslo, jobber vi for å bevare Ullevål sykehus, og stoppe utbyggingen av Gaustad sykehus, det er en viktig sak for oss lokalt. Når vi nå har gått ut av regjering, står FrP mye friere på Stortinget, uten å være bundet av regjeringsplattformen, sier Aina Stenersen.

– Oslo- representantene på Stortinget har tidligere sagt at de støtter oss, og når den nye stortingsgruppen er konstituert, kan vi få en avklaring på hvordan hele Stortingsgruppen stiller seg til dette. Så vi er mer positive nå i denne saken enn før. Dette er en av våre viktigste saker. Bystyregruppen og fylkesstyre har vedtak på dette, så Oslo er klare på sitt standpunkt, sier hun.