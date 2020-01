Vedtaket innebærer at Oslo kommune skal be om at Helse sør-østs sykehusplaner for Gaustad settes på vent til fortsatt drift av Ullevål er tilstrekkelig utredet.

− Helseminister Bent Høie (H) og Helse sør-øst kan ikke lenger påstå at de har lokalpolitisk støtte for å legge ned Ullevål, sier bystyrerepresentant Bjørg Sandkjær for Oslo Senterparti i en pressemelding.

Nytt flertall

Senterpartiet fremmet forslaget sammen med Miljøpartiet De Grønne, SV, Rødt, Fremskrittspartiet, Folkeaksjonen mot bompenger, Venstre og Kristelig Folkeparti – samtlige partier unntatt Høyre og Arbeiderpartiet.

Det nye flertallet har dermed reversert H og Aps vedtak fra 2018 om støtte til planene om å legge ned Ullevål. Partiene som ønsker bevaring, har 32 av de 59 setene i Oslo bystyre.

− Vi krever en reell utredning av at Ullevål sykehus består. Bystyreflertallet mener nå det samme som lokalpolitikerne i de berørte bydelsutvalgene, og det må byrådet nå forvalte, sier Sandkjær.

Prioriterer Groruddalen

Flertallspartiene vil prioritere utbygging av Aker sykehus.

Under en felles pressekonferanse før nyttår pekte de på at sykehusene som i dag har ansvaret for bydelene i Groruddalen, allerede trenger avlastning. I tillegg understreket de at reguleringsrisikoen både på Aker og Gaustad er høy.

I oktober 2018 kommenterte tolv bydelsutvalg på planene. Ingen ønsket Gaustad-alternativet velkommen. De to mest berørte bydelene, St. Hanshaugen, der Ullevål ligger, og Nordre Aker, der Gaustad ligger, har enstemmig vedtatt at de ikke ønsker å legge ned Ullevål eller å utvide på Gaustad.

