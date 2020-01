Listhaug ut mot egen regjering: Sier nei til å hente IS-mor til Norge

– Fremskrittspartiet har vært villig til å hente det syke barnet til Norge. Men vår betingelse har vært at det skal skje uten at moren følger med. Barnet det gjelder kunne fått hjelp tidligere. Dessverre har mor kynisk brukt sitt barn for å få seg selv til Norge, sier nestleder i Frp Sylvi Listhaug til Dagsavisen.

I dag ble det kjent at Norge henter hjem IS-siktet norsk kvinne og hennes to barn. Det er hensynet til den syke sønnen (5) som gjør at norske myndigheter henter dem hjem.

LES OGSÅ: Mulla Krekars anke forkastet av Høyesterett

Frp tar dissens

Frp har tatt dissens på saken i regjering.

– Vi står på vårt standpunkt og tar derfor dissens i regjeringen. Vi står derfor ikke bak denne beslutningen. IS-krigere og deres sympatisører har vendt det norske samfunnet ryggen og kjemper mot vårt land og våre verdier. De har støttet et av de verste terrorregimene verden har sett. Å støtte IS er å støtte halshugging, brenning, voldtekt og drap på uskyldige mennesker, sier Listhaug.

Hun sier at FrP vil holde fast ved at vi ikke vil løfte en finger for at IS-krigere og IS-kvinner skal komme tilbake til de frie, vestlige samfunnene de hater.

LES OGSÅ: Regelverket endres slik at PST kan kontrollere reisende inn og ut av Norge

– Vi registrerer dessverre at det er et stort flertall på stortinget og i regjeringen for å hente IS-kvinnen til Norge. FrP tar det for gitt at IS-kvinnen arresteres og straffeforfølges når hun evt ankommer Norge, sier Listhaug.

Sykt barn

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) bekrefter overfor NTB at norske myndigheter tirsdag ettermiddag gjennomfører uthenting av et antatt sykt norsk barn sammen med barnets mor og ett søsken fra Al-Hol-leiren i Syria.

– Det gjøres på humanitært grunnlag fordi vi frykter sykdom hos barnet, sier Eriksen Søreide.

Venstre-leder Trine Skei Grande, skriver i en epost til NTB at hun er glad og lettet over at de uskyldige og sårbare barna og deres mor nå er trygt på vei tilbake til Norge.

LES OGSÅ: Norge har brukt over 32 milliarder på militæroperasjoner i utlandet

– Dette har Venstre i regjering jobbet intenst med over lang tid. Barn skal ikke straffes for foreldrenes ugjerninger uansett hvor grufulle de måtte være, sier Grande.

Siktet av PST

Kvinnen formelt er formelt siktet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) for deltakelse i de to terrororganisasjonene Nusrafronten og IS, og hun kan regne med å bli pågrepet av politiet når hun lander på norsk jord.

Den terrorsiktede kvinnen har over lengre tid oppholdt seg i flyktningleiren al-Hol i Syria sammen med sine to barn. Hennes situasjon har fått stor oppmerksomhet fordi hun har en sønn på, som ifølge kvinnens advokat er alvorlig syk.

Kvinnen har tidligere nektet å sende sønnen til Norge uten at hun selv fikk være med, skriver NTB.