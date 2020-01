Regelverket endres slik at PST kan kontrollere reisende inn og ut av Norge

Bakgrunnen er at EOS-utvalget har kritisert PST for å ha innhentet passasjeropplysninger om norske borgeres utenlandsreiser.

– Regjeringen tar EOS-utvalgets melding på største alvor. For å sikre at hjemlene for å innhente passasjeropplysninger er klare nok, foreslår vi nå å tydeliggjøre disse slik at det ikke skal være noe tvil om at PST har hjemmel til å innhente passasjeropplysninger og på denne måten kunne forebygge terror, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (Frp).

