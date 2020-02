Det er Utdanningsetaten som i samråd med kommuneoverlegen torsdag ettermiddag besluttet å gå ut med generell informasjon til alle foreldre og foresatte ved de 183 skolene i Oslo. Bakgrunnen er koronasmitten som nå har kommet til Norge.

Les også: Norsk kvinne testet positivt på koronavirus i Tromsø - fem andre testet i Elverum

– Mange skoler har etterspurt informasjon. Vi har vært i kontakt med kommuneoverlegen i dag og blitt enige om noen råd til skolene vi gir til skolene, for å være føre var, sier kommunikasjonsdirektør Trine Lie Larsen i Utdanningsetaten i Oslo til Dagsavisen.

– Dette er helt generelle råd mot smitte og alle slags sykdommer, men altså også dette viruset, sier hun.

Nordberg: «Håndhygiene blir svært viktig»

Beskjeden fra Utdanningsetaten har så gått videre til skoleledelsen, som via SMS eller e-post har sendt det videre. Ordlyden er omtrent den samme i skolens meldinger. Som i dette brevet fra Nordberg skole i Nordre Aker, som er en ungdomsskole: «Da coronaviruset nå er registrert i Norge, setter vi i gang flere forebyggende tiltak, for å være føre var», skriver rektor Lise Byom-Nilssen . «Vi oppfordrer elever og ansatte til å unngå mye nærkontakt i form av klemmer, håndhilsning og liknende. Håndhygiene blir svært viktig fremover, både hjemme og på skolen. Renholdet på skolens toaletter styrkes. Husk at elever som er syke skal holdes hjemme», skriver hun, og oppfordrer foreldre og foresatte å følge med på Oslo kommunes nettsider og Helsenorge.no de nærmeste dagene, for eventuelle nye råd fra helsemyndighetene. Hun forsikrer også at skolen har løpende kontakt med skolehelsetjenesten.

Foss: «Unngå mye nærkontakt»

En lignende beskjed har gått ut fra rektor ved Foss videregående skole på Grünerløkka, via tekstmeldinger: «Til elever, foresatte og tilsatte. Råd og tiltak for å forebygge coronasmitte: Unngå mye nærkontakt i form av klemmer, håndhilsning osv. Vi vil oppfordre elevene til å vaske hendene ofte», skriver rektor Trond Lien på Foss blant annet.

Les også: 50 personer i viruskarantene i Oslo