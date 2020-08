Katten Kaffe ble torturert til døde. Nå er saken henlagt

Det var i juni at Dagsavisen kunne fortelle om katten Kaffe som ble alvorlig mishandlet i nærheten av hjemmet sitt på Simensbråten i Oslo.

Halen og det ene bakbeinet var nærmest revet av og den lille kattekroppen var blitt stukket med en spiss gjenstand, mest sannsynlig et grillspyd opptil 50 ganger mot buken.

Anmeldt

– Hvem i all verden er det som kan gjøre noe sånt mot en snill, forsvarsløs liten pus? Det må være syke folk, sa eier Line Støtvig til Dagsavisen da.

Saken ble anmeldt, men nå er den henlagt, får Dagsavisen bekreftet.

– Politiet tar brudd på dyrevelferdsloven alvorlig. Saken er vurdert, men forholdet er henlagt da det ikke er fremkommet tilstrekkelige opplysninger til å identifisere en gjerningsperson. Dersom gjerningspersonen senere skulle bli kjent, kan politiet gjenoppta etterforskingen, sier Beate Brinch Sand, leder av felles enhet for påtale i Oslo politidistrikt.

Hun forteller at forholdet ble anmeldt av både eier og av organisasjonen NOAH, og at de kan påklage henleggelsen innen tre uker.

Dyrepoliti

En som reagerer sterkt på henleggelsen er gruppeleder i Oslo MDG, Sirin Stav. Hun har lenge tatt til orde for et eget dyrepoliti i Oslo.

– Dette sender svært uheldige signaler. En eller flere personer har torturert katten Kaffe til døde med grillspidd, og opplever nå at det ikke får noen konsekvenser, sier hun.

At saken ble henlagt, overrasker henne ikke.

– Henleggelse var nærmest gitt på forhånd. Selv når politiet vet når og hvor mishandlingen har skjedd og dermed har mer informasjon i denne saken enn i mange andre, vil dyr alltid tape kampen om ressursene, frem til politiet får øremerkede midler og styrket kompetanse, sier hun.

Pilotprosjekt

Stav plasserer ansvaret hos politikerne.

– Oslo MDG har flere ganger tatt til ordet for et eget dyrepoliti i Oslo. Erfaringene fra pilotprosjektet med dyrepoliti i Trondheim politidistrikt er gode; blant annet bedre samarbeid mellom politiet og Mattilsynet, som har gitt raskere saksgang og langt bedre bevissikring. Regjeringen har dessverre ikke fulgt opp sin egen ambisjon om at alle politidistrikter skal få dyrepoliti, eller gitt noen konkrete signaler hva gjelder Oslo. Nå må de få ut fingeren, sier Stav til Dagsavisen.