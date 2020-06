Bestialsk kattedrap i Oslo opprører nabolaget

I alle år har den 13-år gamle huskatten Kaffe kommet og gått som hun ville gjennom en katteluke i døra. Men natt til lørdag skjønte eier Line Støtvig at noe var feil.

– En katt har mange forskjellige mjauelyder, og det som kom var smerteskrik. Jeg hadde lagt meg men stod opp og gikk ut for å se hva det var. Og da fant jeg henne utenfor huset, sier Line Støtvig til Dagsavisen.

Katten Kaffe pleide gå fritt i hagen og hadde katteluke som registrerte tiden når hun kom og gikk. Foto: privat

Sukket 50 ganger

Kaffe levde, men hun var så ille tilredt at vetrinæren måtte avlive henne. Halen og det ene bakbeinet var nærmest revet av og den lille kattekroppen var blitt stukket med en spiss gjenstand, mest sannsynlig et grillspyd opptil 50 ganger mot buken.

– Hvem i all verden er det som kan gjøre noe sånt mot en snill, forsvarsløs liten pus? Det må være syke folk, sier Line Støtvig som er helt knust over tapet av kjæledyret sitt.

Uhyggen brer seg

Støtvig forteller at katteluka i døra registrerer tidspunktene katten kommer og går på, og hun kunne se at Kaffe gikk ut like før midnatt og en halvtime senere ble hun vekket av smerteskrikene utenfor.



– Så dette må ha skjedd rett i nærheten her. Det er uhyggelig å tenke på at det går sånne folk rundt i nabolaget. Jeg har også hørt at folk som torturerer dyr i neste omgang kan gå løs på mennesker, så det er all grunn til at denne saken bør etterforskes og oppklares slik at de som har gjort dette grusomme mot pusen min må stå til rette for det, sier Line Støtvig som har anmeldt saken til Mattilsynet og til politiet.

Tips fra publikum

Bydelspolitiker og talsperson i Nordstrand MDG, Einy Langmoen, bor i samme område. Hun er opprørt over at sånt kan skje uten at noen oppdager det. Nå oppfordrer hun folk i nærområdet om å tenke etter om de har sett eller hørt noe utenom det vanlige fredag kveld natt til lørdag.

– Det var helg, sommer og veldig varmt og folk sitter ute til langt på kveld. Det må da være noen som har sett eller hørt noe? Jeg vil henstille til alle som bor på Ekeberg om å tenke nøye gjennom om de har sett eller opplevd noe uvanlig i tidspunktet Kaffe var ute og melde fra til politiet. Det burde være store sjanser for å kunne oppklare denne saken, sier Langmoen, som selv har to katter.

– Dette må vi ta på alvor, politiet også. Jeg kommer til å være langt mer påpasselig nå og neppe la dem gå ut alene. For dette er skremmende, sier Langmoen.

Alvorlig forbrytelse

– Hva er oddsene for at denne saken blir etterforsket, oppklart og at de som har utført udåden må stå til rette?

– Den sørgelige sannheten er at til tross for at vold mot dyr er en alvorlig forbrytelse, så tas det ikke i nærheten av alvorlig nok. Dyrs egenverdi står lavt i kurs, og derfor taper slike saker nesten alltid kampen om politiets ressurser. Så sannsynligheten er dessverre mikroskopisk. Sakene nedprioriteres og henlegges. Og når de unntaksvis etterforskes og fører til dom er sanksjonene alt for svake, sier gruppeleder for MDG i Oslo bystyre, Sirin Stav.

Trenger dyrepoliti

Dersom vold og overgrep mot mot dyr skal tas på større alvor er kan et eget dyrepoliti være veien å gå.

– Vi trenger et dyrepoliti med dedikerte folk som kun jobber med med saker der ville dyr, dyr i landbruket og kjæledyr er ofrene, sier Sirin Stav.

– I dag har dyr lav status som individer med egenverdi, og taper kampen om ressursene i politiet, så lenge regjeringen somler med å innføre eget dyrepoliti. Det til tross for at vold mot dyr i følge forskning ofte leder til vold mot mennesker, og at ingenting er et tydeligere rop om forebyggende innsats enn at en ung person torturerer eller skader dyr.

– Kan politiet pålegges å etterforske denne typen saker bedre?



– Det er ikke heldig om politikerne skal gripe inn i politifaglige vurderinger i enkeltsaker. Dette må gjøres ved å gi politiet midler til egne folk som kan spesialisere seg på og jobbe dedikert med å etterforske slike saker, sier Sirin Stav.

– MDG har tidligere foreslått et eget dyrepoliti i Oslo, holder det ikke med vanlig politi? Vold mot dyr er jo i utgangspunktet kriminelt...

– MDG jobber for at Oslo skal være en foregangskommune for god dyrevelferd, forankret i dyrs egenverdi. Når vi mennesker behandler dyr dårlig slår det også tilbake på oss selv, slik Korona-pandemien har vist. Politiet har mye å gjøre og er nødt til å prioritere. Det er liten grunn til å tro at et pålegg vil være nok. Med et eget dyrepoliti får man spesialisert og fokusert innsats. Fjorårets rapport fra Dyrekrim i Trøndelag viser at prosjektet hadde stor effekt. Med bedre samarbeid mellom politiet og Mattilsynet raskere saksgang og langt bedre bevissikring, sier Sirin Stav til Dagsavisen.

