– Det har vært krevende, men byen vår begynner å ligne på seg selv, sier Johansen om gjenåpningen av Oslo etter måneder med koronatiltak.

Oslo er fylket i Norge med høyest arbeidsledighet. Nå sier Johansen at han forventer at arbeidsledigheten vil gå ned, men at faren er høy for at det er lenge til den vil være på nivå med før koronakrisen.

– Vi er nå i ferd med å gå fra en helsekrise til en økonomisk krise med høy arbeidsledighet, sier byrådslederen.

