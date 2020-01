– At byrådet har en politisk agenda der de ønsker å begrense eller bli kvitt privatbiler i Oslo sentrum er en fair politisk sak. Men å forby en veteranbilutstilling som har vart i nesten 20 år som en del av et fint kulturarrangement i Frognerparken mener vi er billig symbolpolitikk, sier markedsansvarlig i AMCAR Norge Henning Kjensli til Dagsavisen.

Hvert år arrangeres det en storstilt 4. juli-feiring i Frognerparken i Oslo for å markere USAs uavhengighetsdag. I snart 20 år har AMCAR-enstusiaster brukt arrangementet til å vise fram bilene sine i en uhøytidlig utstilling.

Det blir det nå slutt på. AMCAR Norge har fått beskjed fra Bymiljøetaten at de ikke vil få tillatelse til å parkere bilene inne i Frognerparken 4. juli.

Grunnen er at kommunen ikke vil ha biler i den fredede parken.

– Billig symbolpolitikk

– Det har vært et møte mellom hovedarrangøren av feiringen og Bymiljøetaten der etaten har signalisert at i år vil det ikke være aktuelt å få parkere biler inne i parken. De mener et slikt arrangement ikke er i tråd med kommunens «grønne profil», sier Kjensli.

Han sier selve utstillingen er veldig uformell, og består i at mellom 100 og 200 amerikanske veteranbiler står parkert bak scenen der arrangementet foregår i 3-4 timer som en slags utstilling.

– Vi jobber nå med å få dette omgjort, og vi har bedt etaten om en ordentlig redegjørelse. Det finnes ingen gode politiske argumenter for dette. Arrangøren har alltid fulgt nøye opp om det blir skader på gresset, og vi passer på å ikke rive ned greiner eller skade trær. Det har aldri vært påvist skader i parken som følge av at 200 biler parkerer her noen timer en gang i året, sier Kjensli.

Fredet park

Kommunikasjonsdirektør i Bymiljøetaten, Richard Kongsteien, skriver i en e-post til Dagsavisen at de forstår at det er skuffende for entusiastene å ikke få vise frem bilene sine på et så sentralt sted i Oslo, og at de er mer enn villige til å se på andre, alternative areal for et AMCAR-arrangement 4. juli.

– Avslaget fra Oslo kommune handler om at det er veldig uheldig å tillate et stort antall biler inn i en fredet park. Vi er veldig restriktive med utleie av Frognerparken. Dette en fredet, grønn park som er sårbar, og vi må begrense slitasjen i parken. Et biltreff akkurat her er ikke tilrådelig, skriver Kongsteien.

– Dette er også en grønn lunge i Oslo, og barnefamilier, turister og byfolk kommer hit for å slippe nettopp biltrafikk, noe vi også tar med i vurderingen. Vi er i dialog med ACCN som står for arrangementet i Frognerparken. De får fortsatt lov til å ha arrangement som innebærer både boder og aktiviteter, men biltrafikk må foregå et annet sted, skriver han videre.

Han sier det ikke er helt riktig, som AMCAR hevder, at de sier nei fordi det bryter med kommunens «grønne profil».

– Dette er ikke et profilvalg, men en faglig vurdering av hva parken tåler og hva den skal brukes til. I Frognerparken er det folk, og ikke biler som prioriteres, sier kommunikasjonsdirektøren.