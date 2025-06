De usynlige

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

Nylig fylte moren min 80 år. Hun samlet en stor gjeng venninner i hagen vår. Det var lite ved den festen som minte om et døsig gamlehjem. Det ble tvert imot kjempemorsomt, med dansing og interessante samtaler med spennende damer. Etterpå tenkte jeg på noe mamma hadde nevnt for meg. Hun sa at noe av det som var vanskelig med å bli gammel var å føle seg så usynlig. Det å oppleve at yngre mennesker overså folk i hennes aldersgruppe, ikke lyttet eller var interessert i hva eldre tenkte om noe.

80-åringene er de nye 60-åringene.

Å kjenne seg til overs. Å kjenne seg på siden, ikke inkludert, ikke viktig, ikke lenger være en noen henvendte seg til.

Det er lenge siden 80-åringer flest gikk med støttestrømper og satt og duppet i en krok med pledd over knærne. Men samfunnet behandler dem fortsatt som om de gjorde det. Det er ekte fordomsfullt. En ser for seg de eldre som noe de slett ikke er.

Det er synd og skam for oss alle, og det er en elendig strategi for politikere som vil vinne valg. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det var 4.356.600 stemmeberettigede i 2023. Av disse var 960.200 over 67 år. Nesten en million velgere der altså. Man skulle tro de politiske partiene spisset kampanjer og planla gode budskap for å nå denne mektige velgergruppen. Men nei, det virker ikke sånn. Derimot er det full oppmerksomhet om å nå ungdommene. På TikTok.

TikTok er blitt den viktigste kanalen for å nå unge velgere, og det har valgkampstrateger og kommunikasjonsavdelinger for lengst fanget opp. Nå kappes de om fange de unges oppmerksomhet med å være mest mulig rappkjeftet, tøysete og engasjerende i korte videosnutter. Venstre er et unntak, de dropper like godt hele TikTok.

Det er sant at de unge er fremtidens velgere. Det er viktig å vekke deres politiske engasjement, og fange dem inn tidlig, slik at de kan fortsette å stemme. De er også mer troløse, mens eldre velgere tradisjonelt har hatt tendens til å holde seg til det samme partiet fra ett valg til det neste. Det er derfor lett å konkludere med at eldre velgere alt er «i boks», de vet hva de skal stemme.

Den analysen blir for enkel. Å overse eldre er å undervurdere en stadig større og mer variert velgergruppe. Fram mot 2035 vil antall personer i aldersgruppen 67 år og eldre øke med 24 prosent. 4 av 5 ekstra innbyggere fram mot 2035 vil komme i den aldersgruppen.

Ikke bare blir det flere eldre, men eldre velgere har også høyere valgdeltakelse enn befolkningen som helhet. Ved det siste stortingsvalget i 2021 var valgdeltakelsen for aldersgruppen 67–79 år på hele 85 prosent. For de over 80 år var den 70,3 prosent. Til sammenligning brukte bare 65,4 prosent i gruppen 20–24 år stemmeretten sin.

Legg til at stadig flere eldre er fysisk aktive og ressurssterke. 80-åringene er de nye 60-åringene.

Likevel tror jeg mange kan kjenne seg igjen i opplevelsen av å ikke blir sett eller tatt hensyn til, ikke regnet med eller gitt taletid og oppmerksomhet. Spesielt synlig blir det i arbeidslivet, der aldersdiskriminering er utbredt, og eldre arbeidstakere kan oppleve å presses over i pensjon eller slite med å få seg ny jobb.

Igjen råder fordommene. Seniorpolitikk på arbeidsplassen går stort sett ut på å få eldre arbeidstakere til å henge med, ikke om å se attraksjonen og potensialet. I januar slo en gruppe pensjonerte forskere alarm. Mange har stor arbeidsevne, men må likevel slutte å jobbe mot sin vilje.

Det er urettferdig, men det er også dumt. Det å ha levd et langt liv gir andre innsikter, perspektiver, og erfaringer. Når alle løper etter ungdommen, er det dette man går glipp av.

Velgere som mamma og vennene hennes er ikke bare opptatt av tilstanden i eldreomsorgen, eller hvor mye de får utbetalt i pensjon. De bryr seg om samfunnet rundt seg, om krigene, Donald Trumps USA, klima, beredskap, skatt og skole. De er som oss andre, kanskje ikke klokere, men definitivt med mer ballast.

Etter hagefesten til mamma tenkte jeg: Hvor gøy hadde det ikke vært med en storsatsing på NRK som rettet seg mot alle over 70? Eller en politisk kampanje spesielt for å treffe eldre velgere som den meningssterke og ressurssterke gruppen de i virkeligheten er?

Det er ikke de unge gutta, men de gamle damene (og mennene) som kommer til å avgjøre valget. Men hvem er egentlig opptatt av dem?