Lappland-grep fra Putin: – Dette er symbolsk

Saken oppsummert: Russland bygger en permanent garnison i Kandalaksja nær grensen til Finland.

Dette skjer som en reaksjon på Finlands og Sveriges medlemskap i Nato, ifølge ekspert, som dog tviler på at Finland mister nattesøvn av utviklingen. Oppsummeringen er generert av Labrador AI, men gjennomlest av en journalist.

Ferske satellittbilder som den finske kringkasteren Yle har fått tilgang på, viser at Russland har påbegynt et omfattende byggeprosjekt i Kandalaksja i Murmansk oblast.

Planene om en permanent garnison i Kandalaksja (merket i rødt) er det første konkrete tegnet på en permanent økning i antall russiske soldater nær grensen til Finland, skriver Yle. Foto/kart: Peter Hermes Furian / Istock

Russerne er nemlig i ferd med å få på plass en permanent garnison nær grensen til Lappland, skriver Yle. Lappland er Finlands nordligste landskap, og ligger nord for 67° breddegrad, ifølge Store norske leksikon.

Nato-konsekvens

I luftlinje fra Kandalaksja er avstanden til finskegrensen kun rundt elleve mil.

Annonse

– Dette handler om at Russland skal ta sine forholdsregler etter at Finland og Sverige ble med i Nato. Men samtidig er det slik at Russland har begrenset kapasitet på grunn av krigen i Ukraina, innleder Jakub M. Godzimirski til Dagsavisen.

Han er forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi), og har blant annet Russland og Nato som ekspertområder.

Jakub M. Godzimirski. Foto: Jørn H. Skjærpe

De lokale myndighetene i Murmansk oblast har opplyst at det bygges en ny by for militæret, og at eldre boligbygg skal bli renovert, ifølge Yle.

– Det er ikke sannsynlig at Finland og Sverige på noe tidspunkt skal kommer over grensen til Russland. Det de frykter er snarere det motsatte, og dét var grunnen til at finnene og svenskene gikk inn i Nato etter at de hadde sett hva Russland gjorde mot sin nabo Ukraina, poengterer Nupi-forsker Godzimirski.

Annonse

Med Finlands inntreden i Nato i 2023, er grensen mellom Russland og Nato blitt dobbelt så lang, påpeker han.

– Det betyr at Russland må ta sine forholdsregler, og også gi et slags svar på at Finland er blitt med i alliansen.

Tror ikke Norge og Finland mister nattesøvnen

– Så denne garnisonen blir også en slags symbolsk handling fra russerne?

Annonse

– På mange måter. Det er opplagt at Russland sliter andre steder, altså i Ukraina, siden de fortsatt kriger der og ikke har oppnådd målene de trodde de skulle nå for lenge siden. Russland har tapt mange liv og masse utstyr på slagmarken. Så jeg tror ikke Finland og Lappland er russernes største bekymring nå, for å si det slik, svarer Nupi-forskeren.

Vladimir Putin hilser på russiske soldater i oktober 2022. Putin og Russland gikk til fullskala invasjon av nabolandet Ukraina i februar 2022. Foto: Mikhail Klimentyev / Sputnik / AFP / NTB

– Hvordan tror du denne garnisonen vil bli oppfattet av Finland og Norge, for eksempel?

– Jeg tror verken Finland eller Norge, eller forsvarssjefene i de to landene, kommer til å miste nattesøvnen av dette. Lappland er viktig for Finland, men som nevnt ser jeg mest på dette som symbolsk fra russerne, sier Jakub M. Godzimirski.