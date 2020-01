Hvem: Astrid Ledang Des Rosiers (36)

Hva: Prosjektansvarlig for Oslo byleksikon hos Selskabet for Oslo byes vel.

Hvorfor: 6. februar lanseres offisielt nettutgaven av leksikonet.

Oslobyleksikon.no lanseres offisielt 6. februar. Hvorfor det? Hva er det man finner hos dere som man ikke finner på Wikipedia eller hos Store norske leksikon?

– Det morsomme med de infobasene du nevner der er at de ofte refererer til Oslo byleksikon. Byleksikonet har eksistert i papirutgaver siden 1938, og det er den sjette utgaven som er på nett nå. Her finner du informasjon om Oslo. Mange tenker at det kun er et historisk oppslagsverk, men byleksikonet er veldig mye mer enn det. Det gir informasjon om by-geografien som steder og gater, men du finner også oppdatert informasjon om nåtiden, for eksempel om hvem som styrer byen.

Det står sikkert mye nyttig der, men mye artig også! Har du noen favoritt-fun facts?

– Et eksempel vi har moret oss med er «Svettern». Det er kallenavnet på tidligere Grefsen kino som lå i Kjelsåsveien. Det var en kino som alltid var fullstappet og folk satt tett i tett og svettet. Det luktet nok ikke særlig godt der inne. En annen fun fact er Tjuvholmen, som mange i dag kun tenker på som et moderne og utviklet område. Navnet kommer av at dette i en periode var en holme hvor man henrettet kriminelle. På samme måte som Galgeberg var et rettersted på en høyde hvor galgen sto godt synlig. I dag har jeg lest om et område i Oslo som het «Ny York», et kvartal mellom Akerselva, Nordre gate og Markveien. Her ble det bygd hus i «amerikansk fart», altså i veldig raskt tempo.

Og det finnes vel et California også?

– Ja! Eller «Kalifornien». Det er egentlig et annet tidligere navn på «Ny York»-bebyggelsen. Det er mange fun facts å oppdage!

Og hva er greia med Cuba på Grünerløkka egentlig?

– Det står i leksikonet at det ikke er sikkert forklart, men det kan ha sammenheng med at «Ny York» lå på andre siden av elva, og at Cuba ligger i nærheten av New York. En annen forklaring er at det er en forkortelse for «kuskebakken». Alt dette er ting du kan finne i byleksikonet.

Og det burde kanskje vært selvsagt, men det har altså aldri vært makrell i Makrellbekken på Smestad?

– Nei, det har ikke det. Jeg tror mange har tapt i Oslokvissen på nettopp det spørsmålet. Det har blitt hetende Makrellbekken etter en fordanskning av det opprinnelige navnet Markskjellbekken.

Samtidig lanserer dere oslobykart.no. Hva er det egentlig?

– Det er et digitalt kart med informasjon om steder i Oslo. Konseptet er at man kan spasere rundt i byen og lære mens man går. Du har kartet på telefonen, og så kan du oppdage og lære om omgivelsene fordi kartet sporer bevegelsene dine. Det er en enkel og morsom måte å tilegne seg ny kunnskap på. Og så kan du huke av for temaer du er interessert i. Hvis du for eksempel går tur langs Akerselva kan du huke av for «bruer», så får du informasjon om bruene du kommer til.

Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg har gode minner av å sitte på bussen på vei til skolen og lese «La Storia» av Elsa Morante. Den var egentlig litt for vanskelig for meg da, men det var likevel en veldig gripende historie som gjorde inntrykk.

Hvem var din barndomshelt?

– Ingrid Lorentzen. Jeg hadde en plan om å bli danser, men da jeg var 18–19 år fant jeg ut at det ikke var den livsstilen jeg ville ha. Jeg så veldig opp til Lorentzen. En gang så jeg henne på gata og tenkte jeg skulle gå bort til henne for å si hvor fantastisk jeg syntes hun var. Men jeg ble helt starstruck og klarte ikke bevege meg.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– At jeg blir så starstruck når jeg treffer folk jeg ser opp til. Og at jeg har sceneskrekk.

Like greit at du ikke ble danser, da?

– Ja, det er veldig upraktisk å være redd for å stå på scenen hvis man skal bli danser.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Kjøper klær fra søsteren min, som er designer. Klærne er egentlig altfor dyre for meg, men hvis jeg virkelig er i slaget og skal skeie ut gjør jeg det.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Bestemoren min. Vi hadde et veldig fint forhold, og det er mange ting jeg har hatt lyst til å spørre henne om etter at hun gikk bort, men som jeg ikke var bevisst på før hun døde fordi jeg var litt for liten.

