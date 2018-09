Oslo

I forrige uke ble det kjent at byrådet forlenger det private selskapet Unicares avtale om å drive Manglerudhjemmet i Oslo.

Tone Tellevik Dahl, byråd for eldre, helse og arbeid, fortalte at hun hadde forlenget opsjonen til Unicare med to år, og at beboerne deretter ville flytte til Dronning Ingrids Hage på Lille Tøyen.

Søndag vedtok Rødt Oslo på et ekstraordinært styremøte at dette vedtaket var et brudd med samarbeidsavtalen mellom byrådspartiene og Rødt. «Rødt har ikke en gang blitt informert om prosessene, og i praksis opplever vi at Rødt har blitt ført bak lyset», vedtok Rødt Oslo.

Les også: Sykehjem legges ned. 53 eldre må flytte.

Fikk tilbud av Raymond

Dette førte til et hastemøte hos Raymond Johansen. Mandag møtte toppene i Rødt Oslo med byrådslederen. Der skal de ha fått et tilbud Rødt nå har til vurdering.

– På møtet foreslo Raymond Johansen at en løsning kan være å lage en byrådssak i løpet av 2018, om at Manglerudhjemmet rekommunaliseres fra 2020, sier leder i Rødt Oslo, Siavash Mobasheri, til Dagsavisen.

Rødt-sjefen sier de skal diskutere Johansens tilbud på et styremøte i Rødt Oslo i neste uke.

– Vi har ikke tatt stilling til det ennå. Det er godt mulig vi kommer med et motforslag, men det skal vi diskutere først, sier Mobasheri.

For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre Oslo-sider her!

Skulle vare til 2021

I forrige uke opplyste Tone Tellevik Dahl at Unicare skulle få drive hjemmet til 2021, men nå kan det altså bli ett år mindre.

På spørsmål til byrådslederens kontor om saken har vi fått følgende svar på SMS:

«Byrådet har allerede besluttet at beboere og ansatte som i dag er på Manglerudhjemmet skal flytte til det nye kommunale sykehjemmet Dronning Ingrids hage når det står ferdig. Utover det kommenterer jeg av prinsipp ikke interne møter.»

PS: Samtidig som det ble kjent at Manglerudhjemmet skulle drives videre av Unicare offentliggjorde byrådet at Oslo kommune tar over Uranienborg sykehjem, mens Ammerudlunden skal settes ut til ideelle, private aktører.