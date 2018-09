Innenriks

Av Yngvil Mortensen, LO Media

Siri Follerås og Fredrik Olstad i Fagforbundet Pleie og Omsorg i Oslo har jobbet lenge for at alle de tre sykehjemmene som kommersielle nå driver skulle tilbake til kommunen når kontraktene går ut neste år. Det mener Follerås og Olstad er den desidert beste løsningen for de ansatte.

Grunnen er at Oslo kommune tilbyr høyere lønn og pensjonssparing på sykehjemmene kommunen selv driver enn både kommersielle selskaper og ideelle organisasjoner. Men så ble det ikke helt sånn, selv om de tillitsvalgte jobbet til siste time. Onsdag ettermiddag fikk de ansatte på Ammerludlunden, Manglerudhjemmet og Uranienborg sykehjem vite hva eldrebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) har bestemt skal skje med arbeidsplassene deres på hennes vakt:

* Oslo kommune overtar driften av Uranienborghjemmet i juni 2019. Nå driver Aleris sykehjemmet. Alle ansatte får tilbud om å fortsette i jobbene sine.

* Ammerudlunden sykehjem skal ut på anbud bare for ideelle organisasjoner. Kontrakten med Unicare utløper i Navn: Aleris og Unicare mister sykehjem.

* Unicare skal drive Manglerudhjemmet fram til 2021, slik kontrakten åpner for. Sykehjemmet skal da nedlegges og alle beboerne skal flytte til det nybygde sykehjemmet Dronning Ingrids Hage på Lille Tøyen. Kommunen skal drive det selv. Alle ansatte vil få tilbud om å bli med over og få ansettelse i kommunen i 2021.

Skuffelse i Fagforbundet – glede i Unicare-ledelsen

Fredrik Olstad i Fagforbundet er glad på vegne av medlemmene på Uranienborghjemmet som skal tilbake til Oslo kommune. FriFagbevegelse ba Aleris om en kommentar til dette, men de rakk ikke fristen.

Olstad er svært skuffet over avgjørelsen om at Unicare skal drive Manglerudhjemmet to år til, mens det er glede hos ledelsen til Unicare.

– Det spiller vel ingen rolle for beboerne om pleierne har logo fra Unicare eller Oslo kommune på uniformene sine, sier Fredrik Olstad, nestleder i Fagforbundet Pleie og Omsorg som organiserer mange ansatte på sykehjemmene.

– Dette betyr to år til med usikkerhet. Det er kommunevalg neste år og det er uvisst om et eventuelt nytt politisk flertall vil konkurranseutsette sykehjemmet igjen, sier Olstad.

Direktør Unicare sykehjem, Janne Sonerud, er glad for at Oslo kommune forlenger kontrakten med to år.

– Alle våre ansatte jobber knallhardt hver dag for at alle våre beboere og pårørende skal ha en tjeneste som har best mulig kvalitet, trivsel og trygghet. Det skal vi fortsette med, skriver Sonerud i en e-post til FriFagbevegelse.

Hvorfor kan ikke bare kommunen ta over?

– Hvorfor kan ikke Oslo kommune selv drive Manglerudhjemmet fra våren 2019, eldrebyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl?

– All den tid beboerne trives veldig godt med Unicare, og vi må tømme om to års tid, gir det bedre ro og forutsigbarhet for beboerne å flytte samlet sammen med medarbeiderne, sier eldrebyråden til FriFagbevegelse.

– Hva tror du de ansatte mener om det?

– Jeg tror de helst hadde sett at kommunen overtok nå, og det har jeg full forståelse for. Jeg skjønner at de er skuffet, svarer eldrebyråden.

Konkurranse om sykehjem bare for ideelle Ammerudlunden sykehjem skal ut på anbudskonkurranse bare for ideelle aktører. Det er første gang at kommunen setter et kommersielt drevet sykehjem på anbud bare for ideelle, ifølge eldrebyråden.

– Kommunen vil kreve i anbudet at leverandøren og deres underleverandører, som for eksempel bemanningsselskaper, har lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn kravene i arbeidsmiljølov, allmenngjøringsforskrifter eller landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje, sier eldrebyråd Tone Tellevik Dahl.

Dette skuffer Fagforbundet, som ikke ser noen grunn til at medarbeiderne på Ammerudlunden skal ha dårligere vilkår enn kollegene i Oslo kommune. Unicare beklager sterkt at det er slutt for Unicare på Ammerudlunden sykehjem.

– Vi har over tid økt kvaliteten betraktelig på dette sykehjemmet, sier direktør Janne Sonerud.

Hun viser til en fersk pårørendeundersøkelse som ga toppscore på «både trivsel, kvalitet, miljø og respektfullhet i tjenesten». Hun forteller også at medarbeiderundersøkelser viser at de ansatte trives på jobben.

Ideelt byggeprosjekt på is

Det førte til en rettstvist da Oslo kommune utlyste anbud på bygging og drift av 400 sykehjemsplasser i hovedstaden i 2016. Anbudet var forbeholdt ideelle aktører. De kommersielle velferdskonsernene fikk ikke være med og NHO klagde inn kommunen til ESA som overvåker at EØS-landene overholder EØS-avtalen. Hele anbudet ble lagt på is i påvente av avgjørelse i rettssystemet.

Eldrebyråd Tone Tellevik Dahl kjenner seg imidlertid trygg på at anbudet på Ammerudlunden ikke vil møte slike hindringer.

– Næringsdepartementet gjorde det helt tydelig i desember i fjor at dette er innenfor lover og regler, begrunnet med både myndighetsansvar og samfunnspolitiske hensyn, understreker hun.