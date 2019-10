– Fagforbundet går alltid hardt ut mot private når man ser denne typen lovbrudd, ikke minst når det er et blått styre i en by, kommune eller i landet. Samtidig bagatelliserer nå Fagforbundet 15.000 brudd på arbeidsmiljøloven i Oslo. Hvis Fagforbundet er en vaktbikkje er de en vaktbikkje som har sovna.

LES OGSÅ: Lan Marie Bergs etater: Tusenvis av lovbrudd bare i år

Det sier finanspolitisk talsperson i Oslo Høyre, Øystein Sundelin, til Dagsavisen.

I hele høst har NRK avslørt en rekke brudd på arbeidsmiljøloven i Oslo kommune. Det startet med en varslersak fra Energi og gjenvinningsetaten, men forrige uke ble det kjent at det til sammen har vært 15.000 brudd på arbeidsmiljøloven de siste årene i etatene under klimabyråd Lan Marie Berg.

Refser Fagforbundet

Fredag sa leder i Fagforbundet Oslo, Roger Dehlin, til Dagsavisen at selv om han mente det var for mange lovbrudd ville han ikke omtale det som en skandale.

– Jeg vil si det er langt fra en skandale. Dette er helt klare lovbrudd, som er uønskelig, og som man må rette opp, men jeg ville ikke kalt det skandaler, sa Dehlin.

LES SAKEN HER: Fagforbundet: – Dette er langt fra en skandale

Den uttalelsen får Høyre til å se rødt.

– Jeg er ikke bare overrasket, jeg er sjokkert over at Fagforbundet velger å bagatellisere 15.000 brudd på arbeidmiljøloven, sier Sundelin, og legger til:

– Dette illustrerer hvilket teater dette er. Jeg tar ikke Veireno i forsvar, men hadde det vært et privat selskap som gjorde det samme hadde Fagforbundet brukt store ord. Man må vurdere slike lovbrudd på lik linje avhengig av hvem det gjelder. Det virker som om Fagforbundet dyttes ut i forsvar for et rødtgrønt byråd, og at det er viktigere å ta vare på omdømmet til byrådet enn å verne om prinsippene sine.

Arbeidsmiljøloven

I 2015 vedtok regjeringen en rekke oppmykninger i arbeidsmiljøloven. Blant annet ble det lov å jobbe mer overtid enn tidligere etter avtale mellom de ansatte og arbeidsgiver. Oslo kommune valgte å ikke bruke de nye bestemmelsene, men i stedet fortsette å forholde seg til den gamle, noe strengere arbeidsmiljøloven.

LES OGSÅ: – Si opp kontraktene med Aleris

– Ville ikke mange av disse 15.000 bruddene forsvunnet hvis kommunen hadde forholdt seg til regjeringens lov?

– Kanskje. Det vil vise seg hva de 15.000 lovbruddene er når rapportene kommer. Jeg har forståelse for at dersom det brenner må man bruke den tiden det tar å slukke brannen. Du kan ikke se på klokka, og si at nå er jeg ferdig for dagen. Men det framstår som om beredskapen i Oslo kommune er bygd på en forutsetning om at man konsekvent skal bryte arbeidsmiljøloven. Da er det enten noe galt med beredskapen eller med loven, sier Sundelin.

Avviser kritikken

– Disse uttalelsene får stå på Høyres regning. For dem dreier alt seg om å fronte partipolitikk. Det gjør det ikke for oss, svarer leder i Fagforbundet Oslo, Roger Dehlin.

LES OGSÅ: MDG bør tenke seg nøye om

At Fagforbundet lar vær å kritisere byrådet for å skjerme dem vil ikke Dehlin høre snakk om.

Leder i Fagforbundet Oslo, Roger Dehlin. Foto: Mimsy Møller

– Vi har vært hardt ute mot byrådet i enkelte saker, blant annet om sykehjem. Vi kritiserer dem når det er behov for det. Men vi ønsker ikke å omtale situasjoner som oppstår som megaskandaler når vi ikke mener at det er megaskandaler. Vi har sett noen hundre brudd på arbeidsmiljøloven det siste året, mens enkelte sykehus opererer jo med flere titusener av brud. Da kan ikke vi være med på å si at dette er en megaskandale, sier han.

– Vekker det ikke harme hos Fagforbundet når det er dokumentert 15.000 brudd på arbeidsmiljøloven de siste årene?

– Harme kan vekkes hos Fagforbundet, men vi ser på det medansvaret vi har ved å ha latt dette skje. Blant annet i Energigjenvinningsetaten har vi vært med på en avtale fordi man plutselig over natta måtte gå over til to skift. Vi ønsket å være konstruktive og løse en oppgave, og man kunne ikke ansette 40 nye folk over natta. Når vi har vært med på det kan vi ikke være sinna nå. Men vi har vært dumsnille. Kommunen og den lokale ledelsen har også vært dumsnille som trodde dette kom til å gå. Nå velger vi å være konstruktive for å finne bedre løsninger i stedet for å gjøre som Sundelin som går i krig om det i media, sier Dehlin.

– Vi ønsker en god dialog med kommunen for å finne ut hvordan vi skal få slutt på disse feilene. Ikke gjøre som Sundelin å forsøke å skape krig, sier Dehlin.