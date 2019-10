Som Dagsavisen skreiv i går, har byrådet i Oslo, ved helsebyråd Tone Tellevik Dahl fra Arbeiderpartiet, kuttet kraftig i hiv-hjelpetilbudet Aksept. Mens senteret i dag får 12 millioner kroner i årlig støtte fra Oslo kommune foreslår Tellevik Dahl heftige kutt: 6 millioner i 2020. Og resten i 2021.

– De foreslår egentlig å legge ned Aksept, sa sjefen der, Elisabeth Mustorp, i går.

Byrådets forklaring på det kraftige kuttet er at senteret egentlig er statens ansvar.

– Det er feil å bruke store summer på tilskudd som først og fremst går til innbyggere i andre kommuner, sa Tellevik Dahl, og pekte på Bent Høie.

Men det går ikke helseminister Bent Høie med på i det hele tatt.

LES OGSÅ: Her kutter Oslo-byrådet hjelpetiltak for hiv-smittede. Håpet er at noen andre skal ta regningen

Veldig overrasket

– Jeg er veldig overrasket over at de nå entydig foreslår kutt allerede neste år og bare sender oss et brev om det, sier Høie.

Høie sier han vil møte kommunens folk, men at det ikke er mulig for staten og nå gå inn og redde Aksept fra kutt.

– Kommunen kan selvfølgelig ikke forvente at staten står klar på toppen av året til å ta over et sånt ansvar. Det vet de jo, sier han.

– Hva tenker du om måten Tellevik Dahl gjør dette på?

– Byråden prøver å skyve ansvaret over på staten. Det er selvfølgelig noe alle gjennomskuer, sier han.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Vil ikke punge ut

Budsjettprosessene i både stat og kommune varer nesten hele året. Oslo-byrådet la fram sitt forslag til Oslo-budsjett i forrige uke, mens statsbudsjettet legges fram 7. oktober.

– Du avviser å gi mer penger til Aksept?

– Ja, vi i staten starter ikke akkurat budsjettbehandlingen nå etter at Oslo Kommune har lagt fram sitt budsjett, sier han.

Høie mener byråden spiller et spill, når kommunen sender et brev så seint, samtidig som de har lagt inn kutt i sitt eget budsjett.

– Da kan de ikke skyve ansvaret for kuttet over på staten, sier han.

– Men Aksept-senteret må gjøre kraftige kutt i tilbudet til folk som lever med hiv?

– Det er ene og alene byrådet i Oslo sitt ansvar.

Les også:

Gir allerede statlig støtte

Aksept driver ikke behandling, men jobber blant annet for å øke kunnskapsnivået om hiv i samfunnet, blant pasienter og pårørende og helsepersonell, samt forebygging. I tillegg tilbyr senteret gratis hiv-tester.

Senteret drives av Kirkens bymisjon.

– Trenger vi Aksept-senteret, Bent Høie?

– Vi gir, og har tenkt til å fortsette å gi, statlig tilskudd til senteret. I dette ligger det en anerkjennelse av at det er et behov for et tilbud til denne gruppen, sier han.

Les også: MDG-politiker sjokkerer: Sammenlignet oljearbeidere med nazister og slavedrivere