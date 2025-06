Iran og Israel med gjensidige evakueringsvarsler

Israelsk rakettskjold forsøker å avskjære iranske raketter over Tel Aviv. Foto: Violeta Santos Moura/Reuters/NTB

Militæret i Israel utstedte natt til onsdag en evakueringsordre for deler av Teheran, mens Irans revolusjonsgarde kom med en lignende ordre for deler av Tel Aviv og Haifa.

De omfattende angrepene mellom de to landene fortsatte utover natten.

Hevder å ha brukt hypersoniske raketter

Flyalarmen gikk i flere omganger i store deler av Israel da landets militære (IDF) registrerte flere salver med iranske raketter.

Den iranske Revolusjonsgarden sier den angriper flybaser som har blitt brukt til å lansere angrep mot Iran. Revolusjonsgarden sier det er brukt hypersoniske Fattah-1-raketter i det seneste angrepet mot Israel.

Sikkerhetskilder sier til den israelske avisen Haaretz at rundt 25 raketter ble avfyrt fra Iran mot Israel i to omganger natt til onsdag. Eksplosjoner kunne høres over Tel Aviv.

Rakettfabrikk og universitet

Samtidig kunne man også høre kraftige eksplosjoner i Irans hovedstad Teheran. IDF hadde sendt ut en advarsel på X om at byen kom til å bli angrepet og ba folk evakuere.

Israel har blant annet angrepet en rakettfabrikk utenfor hovedstaden og Imam Hussein-universitetet, som er tilknyttet Revolusjonsgarden øst i byen, melder iranske nyhetsnettsteder.