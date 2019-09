På Dælenenga i Oslo ligger Aksept. Det er et senter for folk som lever med hiv, drevet av Kirkens Bymisjon. Siden 1987 har Aksept jobbet for å øke kunnskapsnivået om hiv i samfunnet, forebygge hiv, og gi omsorg til smittede og andre som er berørte av hiv-viruset.

Men det kan det nå bli en slutt på. Oslo-byråd for eldre, helse og arbeid, Tone Tellevik Dahl, har foreslått å halvere støtten til hiv-hjelpetiltaket i 2020. Og i 2021 skal det være helt slutt, hvis man skal tro Ap-byrådens forslag til budsjett.

Dette reagerer Aksept og Kirkens bymisjon kraftig på.

Overrasket

– Det kom veldig overraskende, sier Elisabeth Mustorp.

Hun er virksomhetsleder på Aksept, og bekrefter at hun ikke en gang har fått en telefon fra byrådsavdelinga, før kuttet sto svart på hvitt i forslaget til budsjett.

– De foreslår egentlig å legge ned Aksept, sier hun.

Stigma og selvstigma

Hiv er ikke lenger noe man dør av, men noe man dør med. Likevel mener Mustorp behovet for senteret er stort.

– Hiv er fortsatt stigmatisert. Mange som får hiv opplever det som en krise, og noe de trenger tid til å bearbeide, sier hun.

Senteret driver nettopp med bearbeiding. Samtale, veiledning og mestring er sentrale deler av virksomheten. Men de har også kortidsopphold, og de sprer kunnskap både i samfunnet og blant helsepersonell.

– Vi har folk som har vært her som har isolert seg bak nedrullede gardiner i mange år før de kom til oss, sier Mustorp.

– Gode medisiner er ikke nok. Kunnskapen ligger fortsatt på 80-tallet i en del sammenhenger, forteller hun.

Mustorp forteller at senteret det siste halvannet året har fått rundt 60-70 nye brukere.

– Hva er utfordringene for folk med hiv i dag?

– Det er veldig individuelt, og mange lever godt med hiv. Men det er særlig stigma. Og selvstigma. Det kan være hemmelighold, psykisk helse og sammensatte utfordringer. Folk som ikke har bolig eller arbeid, for eksempel. Isolasjon og ensomhet kan også være en faktor, sier hun.

Mustorp forteller at mange av brukerne er migranter, som ofte kan tilhøre miljøer hvor hiv er enda mer tabubelagt. Mange er også skeive.

Sender ballen til Høie

– Byrådet mener det er feil å bruke store summer på tilsludd som først og fremst går til innbyggere i andre kommuner, skriver byråd Tone Tellevik Dahl i en epost til Dagsavisen.

– Vi mener det er mer naturlig at Aksept finansieres av staten og forventer at Bent Høie tar det ansvaret. Vi har derfor bedt om et møte med Helse- og omsorgsdepartementet for å diskutere dette, skriver hun.

Hun skriver også at de betrakter Aksept som et nasjonalt kompetansesenter, og at bare 26 prosent av brukerne har bostedsadresse i Oslo.

Dette siste tallet bestrider Aksept på det sterkeste. Derfra får vi opplyst at siden Aksept er et lavterskeltilbud, så registrerer de bare bostedsadresse på en liten del av brukerne.

Elisabeth Mustorp anslår at rundt 60 prosent av brukerne på Aksept bor i Oslo.

Oslo betaler mest

I dag er Aksepts inntekter på i overkant av 16 millioner kroner. 12 millioner kommer fra Oslo kommune, mens 4,1 millioner kommer fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Vi har henvendt oss til helseminister Bent Høie for en kommentar, men han ville undersøke nøyere før han svarte. Vi lover å komme tilbake til saken.

Det endeligen budsjettet skal vedtas av bystyret i Oslo i desember.

