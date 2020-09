Seksjonssjef Inger Bergkastet og alle fast ansatte i det sentrale Læringsmiljøteamet i etaten har valgt å gå fra stillingene sine, skriver Aftenposten.

Hele fagmiljøet, som har hjulpet skoler i saker som gjelder mobbing, mistrivsel blant elever og andre konflikter, forsvinner dermed.

Årsaken er ledelsens «uforsvarlige» system i arbeid med lovverk knyttet til elevers skolemiljø, samt mangelfull medvirkning og involvering av Læringsmiljøteamet i arbeidet med en omorganisering av etaten.

Lei seg

Utdanningsetatens direktør Marte Gerhardsen omorganiserte etaten da hun tok over etter Astrid Søgnen, som ble tvunget til å gå av etter en konflikt med byrådet.

Konsekvensen av at fagmiljøet frafaller, kan blant annet bli økt utenforskap i Oslo-skolen, frykter mobbeombud Kjersti Owren.

I et brev til rektorer i Oslo-skolen skriver Gerhardsen at hun er lei seg for at «noen kjernepersoner» har valgt å forlate etaten og at hun ønsker dyktige medarbeidere velkommen tilbake.

Gerhardsen sier i en kommentar til Aftenposten at det er flere ansatte i ulike avdelinger som også veileder skolene om læringsmiljø. (NTB)

