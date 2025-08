Da Elling - ikke Ingvar Ambjørnsen - raste mot Dagsavisen

Ingvar Ambjørnsen, her fotografert i forbindelse med sitt 60-årsjubileum i 2016.. Mimsy Moller

«Journalistens navn? Det velger jeg rett og slett å utelate» .

Et av høydepunktene i mitt skrivende liv var å bli skjelt ut etter noter av selveste Elling for et par år siden. I en tirade fullt på høyde med mange av dem vi kjenner fra bøkene om ham. Foranledningen var en påskesak om alle de gamle norske «detektimene» som ligger i NRK-spilleren.