Oljefondet bekrefter omstridt investering – Stoltenberg ber om Israel-gjennomgang

– Når det gjelder det spesifikke selskapet, så kom det inn i porteføljen i 2023, og gikk opp i fjor og har gått litt opp så langt i år, sier Tangen til NTB.

– Så dere har gjort noen ytterligere oppkjøp i år?

– Lite grann, svarer han.

Det var Aftenposten som mandag kveld skrev at oljefondet, eller Statens pensjonsfond, har investert i det israelske selskapet Bet Shemesh Engines.

Verdien økte til 172 millioner

Ved utgangen av 2023 eide oljefondet 1,28 prosent av aksjene, ifølge fondets egen oversikt, mens eierskapet var steget til 2,09 prosent ett år senere.

Det israelske selskapet vedlikeholder motorene på F-15- og F-16-kampfly og Apache-kamphelikoptre på oppdrag for det israelske forsvarsdepartementet, ifølge Aftenposten.

Ifølge avisa opplyser Bet Shemesh Engines Holdings selv i sine rapporter at det har hatt vekst blant annet på grunn av økt aktivitet i forbindelse med Gaza-krigen.

NTB har forsøkt å få kontakt med selskapet, men har ikke lykkes.

I løpet av den tiden hadde verdien av aksjebeholdningen gått fra 36,7 til 172,4 millioner kroner.

Tangen vil ikke kommentere verdien av aksjene de har nå, men viser til at de legger ut en full beholdningsliste i forbindelse med halvårsrapporteringen 13. august.

Stoltenberg ber om ny vurdering

Tirsdag formiddag bekrefter oljefondet til NTB at de har vært i kontakt med Finansdepartementet om saken i dag.

Finansminister Jens Stoltenberg opplyser at han vil be Norges Bank og Etikkrådet om en ny gjennomgang av investeringer i israelske selskaper.

– I lys av denne saken og den forverrede situasjonen i Gaza og på Vestbredden, vil jeg i dag be Norges Bank og Etikkrådet om en fornyet gjennomgang av fondets investeringer i israelske selskaper og Norges Banks arbeid med ansvarlig forvaltning, sier Stoltenberg i en uttalelse til NTB.

– Hensikten er å forsikre oss om at fondet ikke er investert i selskaper som medvirker til den ulovlige okkupasjonen av Vestbredden og den folkerettsstridige krigføringen i Gaza, sier Stoltenberg videre.

– Ny informasjon

Tangen sier at han ikke har visst om selskapets aktiviteter.

– Nei, fordi dette selskapet har ikke vært på noen som helst ekskluderingsliste. Ikke på FNs liste, ikke DBO-listen (Don't Buy Into Occupation), sier han til NTB.

– Men har deres undersøkelser vært gode nok gitt Aftenpostens oppslag?

– Det er kommet fram ny informasjon her som vi ikke hadde. Som vi må forholde oss til.

– Hvilke vurderinger er gjort når dere har kjøpt dere ytterligere opp i løpet av året?

– Det er en vanlig investeringsbeslutning som forvalteren har gjort.

Ikke trygg på at investeringene ikke bidrar til krigen

Tangen sier samtidig at de ikke kan være trygge på at ingen av oljefondets investeringer bidrar til krigen i Gaza.

– Vi kan ikke være trygg på noen ting. Vi har et rammeverk på plass her, som er landet vi skal være investert i. Det er bestemt av politikerne. Enkeltselskapene er bestemt av Etikkrådet. Det er et system som har fungert over tid.

Han sier at oljefondet aldri tar etiske vurderinger selv.