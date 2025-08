Stoltenberg: – Jeg har tillit til Nicolai Tangen

Finansminister Jens Stoltenberg (Ap) sier at han har tillit til oljefondssjef Nicolai Tangen Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Oljefondet har vært i medienes søkelys siden det mandag kveld ble kjent at fondet er investert i et israelsk selskap som driver med vedlikehold av israelske kampfly. MDG-leder Une Bastholm har tatt til orde for at Tangen må gå av som oljefondssjef i lys av saken.

– Jeg har tillit til Nicolai Tangen, sier Stoltenberg på et pressetreff tirsdag ettermiddag.

– Samtidig er det viktig å si at det er styret i Norges Bank som ansetter sjefen for pensjonsfondet. Det er ikke en som er utnevnt av Finansdepartementet, sier han videre.

Peker på Norges Bank

Finansministeren understreket gjentatte ganger under pressetreffet at det er Norges Bank som er ansvarlige for å følge de etiske retningslinjene som Finansdepartementet vedtar.

– Det er Norges Bank og pensjonsfondet som har ansvaret for iverksettelsen og gjennomføringen basert på det overordnede, sier Stoltenberg.

Stoltenberg har også bedt om en ny gjennomgang av fondets investeringer i Israel, og slår fast at oljefondet ikke skal være investert i selskaper som medvirker til folkerettsbrudd.

– Krigføringen i Gaza er i strid med folkeretten og medfører grusomme lidelser, og det er derfor forståelig at det stilles spørsmål ved fondets investeringer i Bet Shemesh Engines Holdings, sier finansministeren.

Ble konfrontert i slutten av juni

Frifagbevegelse konfronterte 21. juni Finansdepartementet med spørsmål om Bet Shemesh Engines Holdings og et annet selskap, Next Vision Stablilized Systems, som VG skriver at leverer kameraer til bruk i dronene til det israelske militæret.

Da slo departementet fast at Norge ikke var investert i selskaper som medvirker til brudd på folkeretten.

Høyre-leder Erna Solberg sier hun blir overrasket om Stoltenberg har visst om investeringene i en hel måned uten å foreta seg noe.

– Nå må vi få full klarhet i hva som har skjedd, men dersom disse investeringene er i tråd med retningslinjene, mener vi det er behov for å vurdere retningslinjene på nytt, sier hun til VG.

SV: Enorm ansvarsfraskrivelse

SV-leder Kirsti Bergstø er ikke fornøyd med Stoltenbergs svar.

– Dette er en enorm ansvarsfraskrivelse. Vi ser nå at finansminister Jens Stoltenberg ikke har kontroll, sier hun i en kommentar til NTB.

Hun tar til orde for at regjeringen umiddelbart trekker oljefondet ut av alle selskap som bidrar til folkerettsbrudd og ulovlig okkupasjon.

– Ansvaret for at Norge ikke bidrar til folkemord og okkupasjon ligger hos regjeringen. Nå må det handles.