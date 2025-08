Studentboliger: Vi bygger, men det er ikke nok

Å starte flere boligprosjekter for studentene i Oslo er vår høyeste prioritet, skriver SiO-direktør Andreas Eskelund. Bildet viser byggearbeider i Nydalen studentby i juli i år. Lise Åserud/NTB

Andreas Eskelund.

16.000 studenter står i boligkø før studiestart per 4. august, og Oslo er ikke noe unntak. SiO har tatt grep med nye prosjekter blant annet i Nydalen og på Kringsjå.

Denne høsten tilbyr vi 1.100 flere studentboliger enn i fjor. Det er likevel ikke tilstrekkelig, gitt leieprisvekst og færre tilgjengelige sekundærboliger i Oslo.

Etterspørselen etter å bo i studentbolig er høy. I underkant av 6.200 studenter står nå i kø for å leie bolig hos SiO. Til tross for at SiO bygger nærmere 2.000 studentboliger i perioden 2023 til 2026, har den foreløpige nedgangen i boligkøene vært beskjeden.

Over 10.000 sekundærboliger er blitt solgt i Oslo mellom sommeren 2019 og fram til nå, og presset på leiemarkedet blir stadig hardere i hovedstaden. Siden studenter i stor grad er avhengige av leiemarkedet, blir denne gruppen rammet hardt av utviklingen.

Studentboliger er en investering som kommer hele samfunnet til gode.

Det rammer også andre i leiemarkedet, og det er et samfunnsproblem at byen vår blir mindre tilgjengelig for innflyttere, studenter og folk med vanlige inntekter.

De siste årene er det gjort viktige forbedringer i rammevilkårene for å bygge studentboliger. Tilskuddssatsen er økt til 40 % av kostnadsrammen. Det gis nå også tilskudd til rehabilitering, ikke bare til nybygg – og studentboliger er endelig blitt definert som et eget arealformål i kart- og planforskriften.

Derfor er det desto viktigere at vi nå får utnyttet dette handlingsrommet, og får fortsette den offensive boligbyggingen vår.

Å legge til rette for flere studentboliger er et viktig grep for å dempe presset i leiemarkedet. I tillegg vil billige studentboliger også generelt kunne fungere prisregulerende i utleiemarkedet, da samskipnadene bygger studentboliger til kostnadsdekkende husleie.

I Oslo og omegn er den største utfordringen at tomteprisene fortsatt er så høye.

SiO er mer enn klar for å være en del av løsningen på det pressede leiemarkedet i Oslo. Vi har både kapasitet til og ambisjoner om å bygge flere boliger. Å starte flere boligprosjekter for studentene i Oslo er vår høyeste prioritet.

Vi har fire forslag til forbedringer i rammebetingelsene fra stat og kommune som vil gjøre det mulig for SiO å opprettholde vår historisk høye utbyggingstakt.

I Oslo og omegn er den største utfordringen at tomteprisene fortsatt er så høye at det er vanskelig å få økonomi i å bygge studentboliger med leiepriser som studenter har råd til.

Når SiO må kjøpe tomter i det kommersielle markedet, havner vi i direkte konkurranse med både næringseiendomsaktører og boligutviklere. Det bidrar til høyere husleie for studentene i Oslo enn andre steder hvor tomter er lettere tilgjengelig.

Samskipnadene ville spart mange millioner i rentekostnader dersom Husbanken kunne betale ut lånet mye tidligere.

Både staten og kommunene har verktøy de kan benytte for å bøte på denne forskjellen. Rettede salg til markedspris, men uten budrunde, er ett av disse. Vi skulle gjerne sett at det ble tatt mer i bruk.

Et annet grep er økt bruk av festeavtaler, slik at studentsamskipnaden slipper å konkurrere med høystbydende aktører i markedet om kjøp av tomtene.

Både Statsbygg og Oslo kommune bør vurdere å endre sin praksis og åpne for festeavtaler med studentsamskipnadene.

Et tredje viktig grep er å gi studentboliger fritak for rekkefølgekrav, slik at det ikke er studentene som må dekke kommunens behov for utbygging av infrastruktur gjennom husleia.

Til sist – men ikke minst, så ville samskipnadene spart mange millioner i rentekostnader dersom Husbanken kunne betale ut husbanklånet mye tidligere i byggeprosessen, slik at man slapp dyre byggelån i det private markedet.

I 2027 er mange av SiOs aktive boligprosjekter ferdigstilt. For å fortsette den historiske byggingen med en husleie som studentene kan leve med, vil vi gjerne se at disse fire grepene får økt fokus hos både stat og kommune fremover.

Hvis ikke vil Norges studenthovedstad ha langt færre studentboliger og et langt mindre tilgjengelig leiemarked enn det som er behovet og potensialet.