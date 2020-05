Hagen-saken: – Konklusjonen så langt er at denne saken fortsatt er helt åpen

Fredag ble det kjent at det var pågripet en mann i 30-årene. Politiet pågrep mannen i Oslo torsdag, og han er siktet for drap på Anne-Elisabeth Hagen i Lørenskog.

Onsdag 29. april ble ektemannen Tom Hagen pågrepet av politiet, på grunn av skjellig grunn til mistanke i saken. Hagen har sittet fengslet siden det, men spørsmålet om eventuell løslatelse ligger nå på Høyesteretts bord.

Nederlag

Tidligere politimann og forfatter, Jørn Lier Horst har fulgt Hagen-saken siden starten, og er mye brukt som kommentator i kriminalsaker.

– Utenfra er det ikke godt å ha noen formening om skyld eller uskyld i denne saken, sier Jørn Lier Horst til Dagsavisen.

Men han er klar på én ting.

– Torsdagens kjennelse i lagmannsretten om løslatelse av Tom Hagen er et nederlag for politiet, sier han.

Løslatelsen er anket til Høyesterett. Fredag ettermiddag kan ikke Høyesterett love at anken blir behandlet før helga.

Dersom retten ikke rekker å behandle anken i løpet av fredag, vil mandag, som er neste arbeidsdag, være neste mulighet for behandling. Det betyr også at drapssiktede Tom Hagen kan måtte bli sittende i fengsel fram til mandag, ifølge NTB.

– Avgjørelsen der er ikke så spennende. Høyesterett kan ikke overprøve lagmannsrettens kjennelse. Det de skal behandle er om det er gjort saksbehandlingsfeil eller andre lovmessige feil. Og det tror jeg ikke er gjort her, sier han.

Kan arresteres igjen

Siden i fjor sommer har politiet hatt mulighet til kommunikasjonskontroll, eller avlytting av Tom Hagen, skrev VG i forrige uke .

– Spørsmålet om skjellig grunn til mistanke har vært der siden i fjor sommer. En tillatelse til kommunikasjonskontroll må gis hver fjerde uke av tingretten, så dette har versert i rettsapparatet en stund, sier Jørn Lier Horst.

Men selv om Hagen nå blir løslatt, ser han ikke bort ifra at han kan arresteres på nytt.

– Det kan han gjøre fordi det kan ha kommet frem andre opplysninger og bevis den uken han har sittet i varetekt, sier han.

– Og det mest åpenbare her er at andre har fortalt om hans roller, sier han videre.

Fremskyndet

Fredag ble det kjent at politiet har arrestert ytterligere en person i saken.

– Denne pågripelsen har nok vært planlagt en stund, men fremskyndet på grunn av lagmannsrettens avgjørelse, sier den tidligere politimannen og forfatteren. Han mener det er for tidlig å konkludere rundt pågripelsene til politiet de siste ukene.

– Konklusjonen så langt er at denne saken fortsatt er helt åpen på hva som har skjedd, og hvem som har gjort hva, sier han.

Siktet

Mannen i 30-årene som ble pågrepet torsdag, skal ha hatt en relasjon til Tom Hagen, og politiet opplyser at de er kjent med mannens IT- og kryptovalutakompetanse.

Han er siktet etter straffelovens paragraf 275, for drap eller medvirkning til drap.

– Vi kan bekrefte at pågripelsen er fremskyndet på bakgrunn av lagmannsrettens kjennelse i går. Årsaken til fremskyndelsen er bevisforspillelsesfare, sier påtaleansvarlig Haris Hrenovica hos politiet på Romerike til NTB.

Mannen i 30-årene forsvares av advokat Dag Svensson.

– Min klient erkjenner ikke straffskyld. Han er helt uforstående til siktelsen, sier Svensson til NTB.

Nedre Romerike tingrett opplyser til NTB at de foreløpig ikke har berammet noe fengslingsmøte for mannen. Hovedregelen er at pågrepne kan sitte i arrest i maksimalt 48 timer etter at de er pågrepet. Dermed vil et eventuelt fengslingsmøte trolig holdes på lørdag dersom han blir begjært fengslet.

Fakta om Lørenskog-saken

* 9. januar 2019 gikk politiet ut offentlig og bekreftet at Anne-Elisabeth Hagen hadde forsvunnet fra sitt hjem i Sloraveien på Fjellhamar i Lørenskog ti uker tidligere.

* Hagen forsvant fra boligen en gang mellom klokka 9.15 og 9.48 onsdag 31. oktober 2018, ifølge politiets opplysninger.

* Ektemannen – forretningsmannen og milliardæren Tom Hagen (70) – har forklart at han kom hjem rundt klokka 13.30 og varslet politiet en drøy halvtime senere.

* 28. april 2020 ble Tom Hagen pågrepet, siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen.

* 7. mai 2020 ble en mann i 30-årene, som ifølge politiet har en relasjon til Tom Hagen, også pågrepet for drap eller medvirkning til drap på kvinnen.