Av Aslak Borgersrud og David Stenerud

Byrådet har fått mye kjeft for sin satsing på et bilfritt Oslo sentrum. Men de har også fått kritikk for små konkrete resultater, at de knapt har greid å etablere en eneste bilfri gate i byen etter over to og ett halvt år med makta.

Men nå begynner ting å skje. I vinter begynner arbeidet med å oppgradere selveste Thorvald Meyers gate. Gata skal stenges for gjennomkjøring og parkering, fortauene skal utvides, og folk og trikk skal få paradere mer eller mindre i fred for privatbilismen.

Dessuten skal gata få flere benker, hundrevis av sykkelparkeringsplasser og parkeringslommer for varelevering.

Parkeringsproblemer

– Nå skal oslofolk få slippe å bære vekk feilparkerte biler så bussen kan komme fram, sier samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg til Dagsavisen.

Byråden forteller at parkeringen i gata stadig har skapt problemer for trikken.

– Jeg tror dette blir bra for både bydelen og kollektivtransporten, sier hun.

Nye trikker

Prosjektet er utløst av behovet for å oppgradere trikketraseen i gata når det kommer nye trikker i 2020. De nye (og større) trikkene krever plass. Det er også grunnen til at området mellom Tinghuset og Holbergs plass, noen kilometer lenger vest, er under ombygging. Men på Grünerløkka skal de og gjøre store endringer i gata.

– Det gjør vi for å slippe å grave flere ganger, og fordi det blir hyggeligere, rett og slett, sier Nguyen Berg.

– Det inngår i en veldig stor satsing på trikk som koster sju milliarder kroner, og som vil øke kapasiteten på trikken med 40 prosent i løpet av få år.

Endrer hele bydelen

I tillegg til endringene i Thorvald Meyers gate er det flere store ting på gang i bydelen.

Deler av Grüners gate (fra Markveien til Toftes gate) og deler av Sofienberggata (ved Olav Ryes plass) er regulert som gågater. De betyr ikke at de faktisk blir gågater allerede nå, men det kan skje om ikke altfor lenge. Dessuten diskuterer politikerne for harde livet hvor byens neste T-banestrekk skal gå. Ett av alternativene er en ny T-bane på Grünerløkka, med holdeplass ved Nybrua i bunnen av Thorvald Meyers gate.

T-bane-spørsmålet skal avklares i løpet av våren i en større bystyresak.

– Da vil jo dette kunne bli et veldig flott knutepunkt, sier Berg.

– Det her er bilfritt byliv i praksis.

Biler i Toftes gate

– Dette vil revitalisere hele gatestrekket, sier byrådssekretær for byutvikling, Rasmus Reinvang. Han sitter også i bydelsutvalget i Grünerløkka for Miljøpartiet de grønne.

– Men hvor skal bilene kjøre?

– Vi har gjort en veldig grundig trafikkvurdering. Toftes gate går parallelt og er tilrettelagt for bil og buss. Så får mennesker og trikken dele Thorvald Meyers gate.

PS: Ruter har tidligere foreslått å legge ned trikkeholdeplassen på Schous plass. Men akkurat det har nå byrådet satt ned foten for.

