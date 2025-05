Backstreet Girls søker ny vokalist: – Hvis du ikke kan øve, får du heller gå på ski

– Vi må ut og spille. Det hadde Bjørn ønsket at vi skulle gjøre, også.

Det sier gitarist Petter Baarli om veien videre for Backstreet Girls etter at deres legendariske frontmann Bjørn Müller gikk bort i fjor høst. I et portrettintervju med Dagsavisen forteller Baarli at de derfor er på leting etter en ny vokalist.

– Jeg kan ennå høre han. «Vi skal aldri gi oss gutter. Aldri slutte med rock’n’rollen» pleide han å si. Og der er jeg helt enig med Bjørn. Vi skal spille om det så bare er på trass.

Et sjokk for musikk-Norge

Det er over 40 år siden Baarli fikk øye på den to meter lange mannen fra Fredrikstad. Det tok liten til ingen overtalelse for å få Bjørn Müller med i bandet, og siden har han vært en uløselig del av Backstreet Girls, som regnes som et av Norges aller beste liveband.

Da Müller gikk bort i fjor høst, var det et sjokk for både Baarli, musikkmiljøet og alle de tusener på tusener av menneskene som har trykket boogierocken til sitt bryst.

– Å miste Bjørn? Det var som å miste høyrearmen. Men nå har armen begynt å vokse litt ut igjen, heldigvis. Det går bra. Eller, det må det jo gjøre. Så vi kommer til å fortsette å spille, og jobber i disse dager med å finne en ny vokalist. Vi har allerede booket studio til den neste LP’n, for vi var i gang med den med Bjørn. Så jeg har laget masse, masse låter som vi har begynt å øve inn, sier Baarli.

Han er smertelig klar over at de aldri vil få tak i en frontmann som Bjørn igjen. Derfor leter de etter noen som rett og slett er seg selv.

– Som har samme humor og seriøsitet. Noen har lurt på om vi ikke kan finne en engelskmann, men da blir det så mye styr, for så må han lære seg alle de gamle låtene, og hele historien, så nei. Nå er jeg er 60 år gammal, så det orker jeg ikke.

– Er det øving, så er det øving

For den som skal hoppe etter Wirkola, og ta plassen bak mikrofonen i Backstreet Girls, må det kanskje mer selvdisiplin til enn man skulle tro. Også er det det stilmessige, selvsagt. Og humoren.

– Når du skal leve med en person 22 timer i døgnet er det viktig. Vi ler av ting som ikke andre ler av. Når du sitter sammen i en buss i dagesvis og har spilt og spilt, da blir det mye rar humor. Og så må han være dønn seriøs. Er det øving, så er det øving. Hvis du ikke kan øve, så får du heller gå på ski, eller noe.

