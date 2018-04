Oslo

Byrådet har fått mye kritikk for hvordan de gradvis gjøre sentrum av Oslo mer og mer utilgjengelig for privatbiler.

Blir lagt merke til

Men byrådets politikk blir lagt merke til ute i den store verden,

Fredag møtte en delegasjon fra Buenos Aires, med ordfører Rodriguez Larreta i spissen først ordfører Marianne Borgen til frokostmøte før finansbyråd Robert Steen (Ap) og byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG) fortalte om klimabudsjettet og ikke minst om hvordan Oslo har fått ned både luftforurensing og bilbruk i sentrum av Oslo, og kildesortering.

Oslo er Europas miljøhovedstad i 2019, og har som mål å kutte utslippene med 95 prosent innen 2030 i forhold til 1990.

– Klimabudsjettet handler om hvordan vi kan få ord over til handling, sier Robert Steen.

– Vi har mye å lære av Oslo, sa ordfører Rodriguez Larreta til Dagsavisen, da presentasjonen var over på overtid.

Restriksjoner

At noe av dem hadde et fly å rekke betydde ikke så mye for søramerikanerne. De var mer opptatt av å høre Lan Marie Berg fortelle om hvordan Oslo kildesorterer avfallet, og hvordan mesteparten av energien ble brukt om igjen.

– Vi startet med kildesortering i Buenos Aires, men er langt unna hva dere har fått til. Derfor er det interessant å høre om Oslos erfaringer, sier han.

– Jeg er imponert over hva Oslo har fått til, sier han.

Buenos Aires har allerede stengt to kvadratkilometer av sentrum for gjennomkjøring av privatbiler, og har planer om ytterligere en kvadratkilometer i løpet av året.

– Det har tatt tid å få folk i Buenos Aires med på forandringene, men nå er folk positive til det. I løpet av de to siste årene er biltrafikken i sentrum betraktelig redusert, og antall passasjer på «subwayen» har økt med 30 prosent de siste to årene. Så forandringene har vært suksessfull, sier ordføreren.

El-biler

Buenos Aires ligger i et flatt område, er ikke like utsatt for luftforurensing som andre storbyer.

– Vi ligger gunstig til i så måte, og har mye større gjennomstrømming av luft. Og vi har et jevnt og mildt klima gjennom hele året, sier han.

– Hva kan Oslo lære av Buenos Aires?

– Jeg har møtt bypolitikere fra mange kanter av verden, og vi har alle de samme problemene. Med trafikk, forurensning, og hvordan få et mest effektivt transportsystem som gjør hverdagen enklest mulig. Det de har fått til i Buenos Aires, med et tilnærmet bilfritt sentrum, er nyttig lærdom for oss å ta med, sier Lan Marie Berg til Dagsavisen.

Ordføreren lot seg også imponere over den høye andelen el-biler i Oslo, og ikke minst at de har tilgang til kollektivfeltet.

– Vi har elbiler i Buenos Aires, men det blir stort sett brukt i sentrumsnære områder. Og de kan ikke kjøre i kollektivfeltene, som i Norge. Men det er et av de interessante aspektene ved elbil politikken som vi skal ta med oss videre, sa ordføreren, før det var tid for selfies utenfor Rådhuset, og avreise til Gardermoen.

Med miljøvennlige Flytoget.