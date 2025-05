SV: Vil ikke forholde seg til FOR

– SV forholder seg egentlig ikke til partiet FOR, skriver SVs partisekretær Audun Herning i en e-post til Dagsavisen.

Partiet har valgt ham til å svare på vegne av SV-ledelsen.

– Vi registrerer at de står for et annet standpunkt i Ukraina-debatten enn det overveldende flertallet i Norge. Utover det har vi ikke noe ønske om å kommentere partiet eller gå i polemikk med dem, fortsetter Herning, som dermed ikke hadde noe svar på Dagsavisens andre spørsmål.

Som: Om SV mener at FOR hører hjemme på venstresiden, om FOR kan virke splittende, om SV tror FOR kan stjele velgere fra dem, og hva SV-ledelsen syns om den interne debatten som går om FORs politikk.

Debatt og strid

For debatten om det nye partiet Fred og Rettferdighet (FOR) har pågått med voldsom styrke i norsk offentlighet helt siden plakatkampanjen på Oslos T-baner startet i 17. mai-helga. Det har stått strid om at FOR mener Norge bør kutte støtten til Ukrainas kamp mot Russland, at partiet mener det er Nato og USAs feil at Russland invaderte Ukraina i 2022, og at kampanjen er finansiert av milliardæren Atle Berge som har tilknytning til Russland.

Men FOR skal nå stille lister til stortingsvalget i alle landets fylker, og seiler opp som en konkurrent for partiene på ytre venstre fløy i den kommende valgkampen. FOR tar til orde for klassiske venstresidesaker som fred, nedrustning, solidaritet med Palestina og Nato-kritikk – saker som har en svært god klang i både Rødt og SV. Debatten om den nye konkurrenten går i begge partier, samtidig som partilederne ser ut til å vegre seg for å gi FOR enda mer oppmerksomhet.

Lysbakkens svar

SVs partiledelse, ved partisekretær Audun Herning, sier altså rett ut at SV ikke ønsker å debattere eller polemisere mot FOR.

Men tidligere SV-leder Audun Lysbakken er klar i sin kritikk av FOR. I en kommentar i en Facebook-debatt på SF-veteranen Erling Borgens profil, der meningene om FOR blant SV-erne er svært delte, skriver Lysbakken:

«FOR er like ensidig og prinsippløs som høyresiden i møte med krig og folkerettsbrudd, bare med motsatte standpunkt. FOR legger skylden for Ukraina-krigen på ukrainerne selv og landene som støtter dem, og frikjenner Russland. Partilederen sier på TV at hun håper Ukraina taper krigen. Det er noe ganske annet enn bare å ønske fredsforhandlinger».

Lysbakken er kjent med og godtar at Dagsavisen siterer fra dette innlegget.

«Pinlig avslørende»

Også en annen profilert SV-er, Hans OIav Lahlum, tar et oppgjør med FOR i et innlegg på Facebook. Lahlum er ellers mest kjent som historiker, forfatter og USA-ekspert, men han er også kommunestyrerepresentant for SV og Oppland SVs andrekandidat i stortingsvalget i høst.

Han er i innlegget tydelig opprørt over FOR-representantene: «Hvis man altså er ihuga krigsmotstander, kritisk til stormakters maktmisbruk, for rettferdighet og tilhenger av internasjonal solidaritet – da burde det være åpenbart at man i en situasjon hvor en militaristisk stormakt starter et angrep på et av sine naboland, bør støtte landet som blir angrepet og legge et maksimalt press på angriperen for straks å innstille krigshandlingene», skriver Lahlum.

Lahlum legger også til: «Det er pinlig avslørende når personer som i tidligere episoder har brukt folkeretten som sitt hovedvåpen i kritikk av andre stormakter, nå plutselig vil se gjennom fingrene med de graverende bruddene på folkeretten som Russland har gjort seg skyldig i».

Han avslutter slik: «Sist, men ikke minst viktig, er det svært beklagelig at ekstremistene i FOR på denne måten skitner til inntrykket av fredsbevegelsen. Forhåpentligvis forstår de aller fleste at FOR ikke på noen måte er representative verken for krigsmotstanderne eller for venstresiden i Norge».

SV Landsmøte Hans Olav Lahlum under SV-landsmøtet tidligere i vår. (Cornelius Poppe/NTB)

Kan koste for Rødt

Lahlum innrømmer at han først vegret seg litt for å gi FOR oppmerksomhet.

– Jeg var litt i tvil om å gi oppmerksomhet til et parti som jo er veldig lite, og som har et ganske ekstremt budskap. Jeg fikk noen spørsmål om dette, og reagerte selv på budskap og påstander fra FOR-representanter, sier Lahlum til Dagsavisen.

– Noen negative tilbakemeldinger får man jo når man skriver et sånt innlegg, men som du sikkert har sett, så har jeg fått alt overveiende positiv tilbakemeldinger, i hvert fall fra SV-erne, sier han.

– Min oppfatning er at SV står ganske samlet i Ukraina-spørsmålet. Men du kan sikkert finne enkeltpersoner som er eller har vært aktive i SV, som også ønsker ren våpenhvile om nødvendig på Russlands premisser, tror Lahlum.

Han ønsker ikke å mene noe om SV-ledelsen har valgt riktig strategi når de sentralt velger å ikke forholde seg til FOR. Men han tror ikke FOR blir et stort problem for SV i valgkampen og med tanke på velgerflukt

– Hvis det er noen som får litt hodepine med dette, så er det vel Rødt. Jeg tror FOR får svært liten oppslutning ved stortingsvalget. Hvis FOR får noen betydning, så kommer det ikke til å være det at de selv får noen representasjon, men at de kan ta noen stemmer fra Rødt. Det kan koste Rødt mandater i utsatte fylker, sier Lahlum.

– Vi legger skyld på Nato

Marielle Leraand, FORs partileder, har fått lese kritikken fra SV i denne saken.

– Vi legger ikke skylden på ukrainerne selv. Vi legger skyld på Nato, skriver Leraand i en e-post til Dagsavisen.

– Det er Nato-land som blandet seg direkte inn i Ukrainas indre politiske forhold ved å støtte et nazi-ledet opprør mot en demokratisk valgt president i 2014. Dette gjorde Nato -landene for å skyve fram sin målsetting om å få Ukraina som Nato-medlem på tross av at dette ikke var populært blant ukrainerne, fortsetter FOR-lederen.

– De landene som gir mest våpen til Ukraina nå er de samme som forer Israel med våpnene de benytter til folkemord på palestinerne. Når SV stiller seg på siden til disse stormaktene i Ukraina, støtter de opp om deres mål om verdensdominans og dermed også indirekte folkemordet på palestinerne, avslutter Leraand.

