Oljefondet må ut av Israel

Denne uka sa finanskomiteen på Stortinget nei til et forslag fra SV om å trekke oljefondet ut av okkupasjon og krigsforbrytelser – i klartekst: Å trekke fondet ut av investeringer i Israel. Det er like uforståelig som det er skammelig.

Den israelske krigsmaskinen ruller videre. Det israelske lederskapet er nå i gang med å gjennomføre en fordrivelse av den palestinske befolkningen fra Gaza – uten å legge skjul på sine intensjoner. Finans­mi­nis­ter Bezalel Smotrich sa i forrige uke at den israelske hæren skal «øde­legge alt som er igjen av Gaza-stri­pen» og at palestinerne skal for­flyt­tes til sør på gaza-stri­pen – «og derfra, med Guds hjelp, til tred­je­land». Eksemplene kunne vært mange flere.

Ingen fordømmelser biter på det israelske lederskapet.

Den norske regjeringen har lenge vært forbilledlig klar i fordømmelsen av Israels krigshandlinger, og var langt framme og tidlig ute i å anerkjenne Palestina som egen stat. Da blir det ekstra vanskelig å svelge at Oljefondet fortsatt er investert i israelske bedrifter. De folkevalgte som denne uka sa nei til å trekke oljefondet ut av Israel, skjuler seg bak fikenblad som at vi har et etikkråd for fondet med klare retningslinjer og at fondet må opptre apolitisk. Det er argumenter som ikke lenger holder.

Det er ingenting «apolitisk» i å være investert i Israel i mai 2025.

Francesca Albanese, FNs spesialrapportør for menneskerettigheter i det okkuperte palestinske territoriet, har sendt regjeringen to brev den siste måneden hvor hun refser Norge for Oljefondets investeringer i en rekke navngitte selskaper. Disse investeringene kan gjøre Norge medskyldige i folkerettsbrudd, mener Albanese. En rekke norske organisasjoner har tidligere kommet med samme kritikk.

Les også: Dette er ingen krig, skriver Jo Moen Bredeveien om Gaza

Uten­riks­mi­nis­ter Espen Barth Eide har tid­li­gere advart mot at vestlige lands opererer med doble standarder i inter­na­sjo­nale kon­flik­ter. Som for eksempel å behandle israelske folkerettsbrudd annerledes enn russiske. Som kjent instruerte regjeringen Norges Bank i å fryse alle inves­te­rin­ger i Russ­land etter full­skala­inva­sjo­nen i 2022.

Det var selvsagt helt korrekt. Nå må vi gjøre det rette også i tilfellet Israel.

Det internasjonale samfunnet sitter maktesløst på sidelinja og ser på den humanitære katastrofen i Gaza. Ingen fordømmelser biter på det israelske lederskapet. Da må vi ta i bruk vårt vik­tig­ste og mest effek­tive verk­tøy: Å trekke oljefondet ut av Israel.

Det er på høy tid. Det er faktisk langt på overtid.

Les også: Norge og EU har felles interesse i å bygge opp samlet helseberedskap