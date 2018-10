Oslo

– Jeg er fryktelig glad hver dag jeg kommer hjem med livet i behold.

Det forteller syklist Anne Grete Edvardsen, som pliktoppfyllende har stoppet på rødt lys i enden av Dronning Eufemias gate. Hun har også i dag kommet seg helskinnet gjennom den 750 meter lange gata, der det ifølge Statens vegvesen går 1400 busser i døgnet. Edvardsen sykler strekningen daglig på vei til og fra jobben på Skøyen.

– Det har stort sett gått bra, men man tenker jo at man har hatt lykken med seg.

Les også: Tuva tok på seg «gamlisdress»: Oslo rundt med grå stær og stive knær

Syklist drept

Siden Dronning Eufemias gate åpnet i 2014 har det nemlig vært 22 ulykker i gata, som kostet 925 millioner kroner. Det viser en undersøkelse som Statens vegvesen har gjort på vegne av Aftenposten. For litt over to uker siden skjedde en ny ulykke i området, den mest alvorlige hittil. En kvinnelig syklist ble påkjørt og drept bare noen meter fra inngangen til Dronning Eufemias gate, i krysset mellom Operagata og Langkaia.

– Det er uhyggelig, sier syklist Edvardsen.

– Men jeg er ikke overrasket.

Hun synes det verste med gata er alle bussene.

– Skulle de ikke satse på trikken her? spør hun.

For egentlig skulle det også gått trikk i midten av Dronning Eufemias gate, begge veier, men skinnene ligger i dag ubrukte.

– Og mange syklister kommer i en veldig fart. Det kan ikke være enkelt å være kjøre buss her.



Sykkelfeltene er nå lagt bak leskurene for bussen, men ikke over alt. Mot sjøsiden bygges det, og her må du fortsatt dele veibane med bussen. Foto: Hilde Unosen



Frustrerte bussjåfører

Det kan bussjåfør Manuel Barajas skrive under på.

– Denne gata fungerer ikke som den skal. Det er veldig mye kaos og frustrasjon, forteller yrkessjåføren, som kjører rute 300 fra Blystadlia til bussterminalen denne mandag ettermiddagen i høstferien. Han synes situasjonen med syklister, bilister og andre bussjåfører som ikke overholder trafikkreglene, er ganske stressende.

– Dette er den verste gata i Oslo. Det er helt kaos.

Følg Dagsavisen Oslo på Facebook!

– For farlig

Dagmar Hoyer, prosjektleder for miljøvennlig transport i Statens vegvesen, er klar over problemstillingen. Hun forteller at de jobber mye med sikkerhetstiltak i gata.

– Det er en tung materie. Det er helt andre forhold i gata for syklistene enn hva som opprinnelig var tenkt. Blant annet går det dobbelt så mange busser der, forklarer hun.

Før sommeren flyttet de sykkelstien bak busslommene. Det var et vanskelig prosjekt, der de blant annet måtte fjerne elleve kostbare trær, som nå er plassert andre steder i byen.

– Det var et omstridt tiltak på grunn av estetikken i gata, sier Hoyer. Hun presiserer at Statens vegvesen sammen med Oslo kommune prioriterte sikkerheten til syklistene.

– Det var for farlig å sykle der.

De siste ukene har Statens vegvesen foretatt en spørreundersøkelse blant syklister og gående på strekningen for å sjekke hvordan tiltaket fungerer.

– Det blir brukt, og det har blitt akseptert.

Nå skal de optimalisere løsningen, blant annet med å forkorte leskurene sånn at sikten blir bedre.

– Vi ønsker å skille syklister og fotgjengere, så de ikke går i tottene på hverandre.

Les også: Historien om Rita: Den lille jenta ingen ville ha



Gunnar Weibust tror det kan bli ålreit til slutt, når de en gang blir ferdig i området. Foto: Hilde Unosen

På rødt lys

DNB-ansatt Gunnar Weibust kommer ruslende på fortauet. Han er ferdig med arbeidsdagen i Bjørvika og skal ta bussen hjem til Bjørndalen. Da må han krysse gata, noe som ifølge Weibust er «helt texas». Det er først og fremst syklistene han sikter til.

– De er som en myggsverm, og kjører i hundre forbi her. De gir blaffen i lysene, det gjør forresten også bussene.

– Og rushtidsforbudet for privatbilistene?

– Det er det heller ingen som tar hensyn til.

Weibust mener hele sykkelfeltet burde vært flyttet vekk fra veibanen.

– Det er mye å si om trafikken her. Men det er jo ikke ferdig. Det er sikkert mulighet for at det blir ålreit til slutt.

Les også: Millioner til sunn mat til rusmisbrukere: «Det speiler vel i grunn hvor problemfritt byrådens liv er»



Er gata feil bygget?

Statens vegvesen ser an situasjonen til hele området er ferdig.

– Det er et komplisert trafikkbilde i gata, og alle de ulike trafikantene skal ferdes trygt i dette systemet, forteller seksjonsleder Kaisa Froyn i Statens vegvesen til Dagsavisen.

– Hvorfor skjer det så mange ulykker der?

– Først vil jeg si at det er kjempetragisk og trist at det skjer ulykker, og av så alvorlig art, sier Froyn.

Hun forteller at de holder gata under oppsikt, og vurderer muligheten for ulike tiltak fortløpende.

– Hvilken konkrete tiltak er gjort?

– Sykkelveien er nå lagt bak busslommene, det er laget sykkelbokser og opprettet egne signalanlegg for syklistene. Det er også rushtidsforbud mellom 7–10 og 15–18 for private biler.

– Men blir det overholdt?

– Ikke 100 prosent.

Froyn forklarer videre at det jobbes med situasjonen i området fortløpende, men at det i anlegget fortsatt er mye byggevirksomhet. Det gjør at trafikkstrukturen endrer seg hele tida.

– Er gata bygget feil?

– Det er vanskelig å svare på før alt er ferdig i området. Først da kan vi se på om trafikken bør avvikles på en annen måte.