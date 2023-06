Høgmo henter Vålerenga-profilen

Layouni (30) har lenge vært koblet til Allsvenskan-klubben Häcken, og onsdag skriver svenske Aftonbladet at Häcken og VIF er i sluttforhandlinger om spilleren. 30-åringen har kun et halvt år igjen av sin avtale med Vålerenga. Det skal dreie seg om et rent kjøp av Layouni, ifølge avisen.

Tidligere landslagssjef Per-Mathias Høgmo (bildet) henter Amor Layouni til svensk toppfotball. (Adam Ihse/TT/NTB)

Etter kaoset i vinter forlot Layouni VIF til fordel for et låneopphold hos Western Sydney Wanderers i Australia.

– Det er ingen avklaring rundt Layouni. Men han er jo fortsatt vår spiller når låneavtalen går ut 30. juni. Så da får vi se, sa Vålerenga-sportssjef Joacim Jonsson til Dagsavisen i starten av juni.

[ VIF-spilleren kobles til nye klubber: – Han er fortsatt vår (+) ]

Les alt om Vålerenga her!

[ VIF-profilen hos Celtic i dag: – Passer hos Brendan Rodgers (+) ]