VIF-profilen hos Celtic i dag: – Passer hos Brendan Rodgers

Dagsavisen får opplyst at midtbanemannen skal gjennomgå en medisinsk test hos Celtic onsdag, som også Nettavisens Stian de Wahl har omtalt på Twitter. Testen foregår i London av praktiske årsaker.

Holm har den siste uken feriert på Mallorca, men er ikke på Vålerengas treningsfelt onsdag. Går alt som det skal i London, blir han Brendan Rodgers’ første signering etter at sistnevnte vendte tilbake som Celtic-manager.

– Holm virker som en «good fit» for Rodgers, som elsker å ha en skikkelig playmaker-type på midtbanen. Tom Rogic var en sånn spiller i Rodgers’ første periode. Holm får konkurranse i Celtic, men virker som et stort talent. Det er spennende, sier Daily Record-journalist Graeme Young til Dagsavisen. Han følger den skotske storklubben tett.

Ifølge TV 2 får Vålerenga en totalpakke på rundt 35 millioner kroner for Holm, skulle et salg materialisere seg. I tillegg har klubben skaffet seg 15 prosent fra et eventuelt videresalg, ifølge kanalen.

Fotballekspert Jesper Mathisen sa nylig følgende til Dagsavisen om Celtic og Holm:

– At Holm skulle ut av Eliteserien på et tidspunkt, har ikke gitt høy odds. Men han har skuffet i veldig mange kamper denne sesongen. Likevel har vi tidligere sett toppnivået og potensialet hans. For VIFs del er det synd at han og laget ikke har vært bedre, for da hadde VIF fått det dobbelte for ham. Men når laget ikke presterer, går det utover enkeltspillerne også.

Les alt om Vålerenga her!

[ VIF-sjefen om kritikken: – Har aldri vurdert å trekke meg (+) ]

[ Vålerenga-juvelen om FCK-interessen: – Et naturlig, fint steg (+) ]