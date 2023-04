Hemmeligheten er i detaljene for Grorud

Oppkjøringskampene er unnagjort. Om litt starter alvoret for Rygg og hans mannskap, nærmere bestemt tirsdag mot tilreisende «tangotrøyer». Deretter følger en knalltøff bortekamp mot opprykksfavoritten Arendal, hjemmekamp mot Brattvåg og så lokalderby hjemme mot Lyn.

– For det første er vi veldig glade for å være ferdige med treningskampene nå. De kampene har litt sin egen inngang. Man har spilt, men ikke tapt eller vunnet poeng. Men vi har fått se nyansene av hvor vi står i prosessen vår. Vi vet hvor vi står på enkelte områder, innleder Jonas Rygg til Dagsavisen.

Lyn og Arendal

Han satser naturlig nok på at Grorud-spillerne skyter ut av startblokkene i åpningsfasen av sesongen.

– Starten er viktig. Du vil jo ikke havne på bakbeina, verken poeng- eller prestasjonsmessig. Vi ønsker å komme ut på en god måte i de fire første rundene, for å «få satt det». Det blir avgjørende. Vi møter Lyn og Arendal tidlig. Det er ikke «tabellavgjørende», for det skal spilles 26 runder, men vi sikter selvfølgelig mot å komme ut på riktig side av de fire første. Kommer vi godt ut av det, settes premissene for en god sesong, sier Rygg.

AaFK 2-kampen går tirsdag, mens Arendal-kampen går søndag samme uke.

– Vi skal bruke de siste dagene godt, på forberedelser. Kampene kommer tett på hverandre, så vi må på en måte ha to tanker i hodet samtidig. Og så er det jo to forskjellige motstandere, uten tvil. Men jeg føler vi har landet på en linje og tropp som vi har veldig tillit til nå. Men vi trenger å finjustere noen detaljer, slik at vi scorer flere mål, innrømmer Grorud-treneren.

Corner skal ikke være mål

– Hvilke detaljer?

– Først og fremst det som skjer inne i boksen. Vi må utnytte rommene der i større grad. Vi kommer oss inn i boks, men ikke til store nok sjanser når vi er der. Det skal vi få finjustert. Men vi har vært veldig bevisst i at vi skulle velge vanskelig motstand i treningskampene. Det vil hjelpe oss, mener Rygg.

Mangelen på scoringer må løses, men er samtidig ikke noe som tar nattesøvnen fra Grorud-treneren.

– Vi kommer oss til boksen, vi kommer oss i mellomrom, vi kommer oss bredt. Men hvordan skal vi score målene? Vi skal knekke den koden. Nå får vi kamper som betyr noe. Det hjelper nok spillerne en del at det er seriestart. De har kjent på en lang vinter med oppkjøring, og jeg merker at det skjer noe når de nå skal kjempe om tellende poeng. Det er en god og spent følelse, det tror jeg alle kjenner på, sier han og fortsetter:

– Så har vi også noen detaljer på dødball vi må bli bedre på, spesielt defensivt. Det så vi mot Moss. Vi skal ikke slippe inn på to cornere imot. Det handler også om detaljarbeid. Så får vi justert det, nærmer vi oss noe, utdyper han.

Vi spår Grorud på tredjeplass

Dagsavisen har Grorud på tredjeplass på sitt tabelltips for 2. divisjon, avdeling 1. Lyn og Arendal er på plassene over i vårt tips.

– Tredjeplass i tipset er vel basert på treningskamper og totalen. Men slike tips er veldig ofte, hva skal jeg si … Man vet ikke hva som vil skje. Vi har en målsetting om være blant de to beste, slik at det blir direkte opprykk til 1. divisjon eller kvalikspill. Men ender vi som treer, og to andre har prestert bedre enn oss, da må vi leve med det. Men å bli nummer tre kan være bittersøtt. Man kan være veldig nært, man kan ha gjort det bra, men så er man like utenfor, sier Rygg.

Grorud-treneren er sterk i troen på suksess i sesongen som venter.

– Jeg har en ganske god magefølelse, rett og slett fordi jeg har vært med dette før. Jeg vet hva en oppkjøring har å si. Som nevnt tror jeg det blir viktig å komme ut bra. Det siste treningskampene har vi sluppet til få sjanser, men likevel tapt. Det må vi snu. Det går på organisering og små detaljer, avslutter Jonas Rygg.

