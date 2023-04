Opprykksjagerne – dette er Dagsavisens tabelltips for 2. divisjon

Lyn har feid gjennom treningskampene, scoret 24 mål på seks treningskamper og bare tapt én kamp (mot Kåffa 4-3). Med fare for å bli like blinde på Lyns sesongoppkjøring som store deler av medie-Norge har blitt etter Branns lignende suksess i Eliteserien, så ser Lyn uforskammet bra ut før møtet med nivå tre.

Etter opprykket i fjor var det uttalte målet å stabilisere seg i 2. divisjon. Ser vi tilbake på den oppkjøringen laget nå har gjennomført tror både vi i Dagsavisen og flere med oss at Lyn vil hoppe over den stabiliseringsperioden, og gå rett inn som en av divisjonens opprykksfavoritter. Grunnene til det er mange, men først og fremst er laget fortsatt ledet av Jan-Halvor Halvorsen.

[ Lyn med scoringsgaranti. Mål i samtlige treningskamper ]

Mannen som tar alt med et smil, har vært med på det meste og har en ballast og en pondus som gjør Lyns unge stall godt. Halvorsen har fått drillet inn en godt organisert enhet, der ikke så mange i det bakre ledd er byttet ut siden forrige sesong. Det har gjort at laget også i oppkjøringen mot motstandere på deres nye nivå har sett veldig stabile ut defensivt, som alltid er en grunnpilar for en god prestasjon. Halvorsen selv er bekymret for at skader i forsvaret kan destabilisere laget, og hvis vi skal peke på noe som kan få Lyn til å rase nedover på tabellen er det nettopp skader på nøkkelpersoner som William Sell.

Også offensivt ser det bra ut, med masse mål og det skapes en god del sjanser. Nå er imidlertid David Tavakoli ute en god stund med en vond rygg, og Ibba Laajab har blitt 38 år. Hvis viktige spillere da som Anders Bjørntvedt Olsen og Henrik Elvevold blir ute i en lang periode, kan det naturligvis skape trøbbel. Der laget var såpass mye bedre enn alle andre i 3. divisjon i fjor at den rotasjonen på laget ikke fikk like mye å si, vil det nok bli tyngre for Lyn med sentrale spillere ute.

[ Lyn signerte veteran med 45 kamper i Eliteserien ]

Likevel har vi valgt å sette Lyn over både Grorud og Kjelsås, og plassere Lyn på andreplass. Det vil si at Dagsavisen tror Lyn kan være med i opprykkskampen helt inn, men at de må belage seg på opprykkskvalifisering. I vårt tabelltips har vi satt Levanger på andreplass i motsatt avdeling, mens vi har tippet Hødd på playoff i Obosligaen. Det er to fullt overkommelige motstandere i Lyns jakt på opprykk.

Før oppkjøringen startet hadde vi Grorud som den største favoritten til opprykk, men basert på spesielt den siste månedens form har vi bestemt oss for å plassere Jonas Rygg sine menn på tredjeplass. Måltørken bekymrer både oss og Grorud selv, da laget i generalprøven mot Moss gikk målløse av banen for tredje kamp på rad. I tillegg har laget fire tap på rad, og ikke vunnet siden de møtte Kjelsås i slutten av februar. Mange spillere med erfaring fra Obosligaen har blitt erstattet av litt mer ukjente og uerfarne spillere, og nå blir det Ryggs oppgave å bygge opp noe som kan ta Grorud tilbake til 1. divisjon.

[ Måltørken bekymrer Grorud etter tap i generalprøven ]

I motsetning til Grorud har Kjelsås faktisk vunnet alle sine treningskamper etter tapet for Grorud, med unntak av 2-1-tapet for Ullern for to helger siden. Kjelsås slet også med målproduksjonen i starten av oppkjøringen, men har fått mer sving på sakene etter hvert. Av de som har forlatt klubben vil Ole Erik Midtskogen, Yaw Paintsil og Lars Brotangen bli mest savnet, og spesielt Midtskogens kvaliteter på spissplassen blir vanskelig å erstatte. Jens Bonde Aslaksrud er hentet tilbake som en slags erstatter, men med helt andre kvaliteter, som gjør at vi nok vil få se et litt annet Kjelsås-lag i år enn med Midtskogen.

Kjelsås bygde opp noe veldig spennende i fjor etter å ha slitt mer under pandemisesongene, med en veldig interessant ungdomsrekke. Jacob Hanstad har trådt ut av den og gått til Lyn, men spillere som Rasmus Vinge, Eivind Willumsen og Jacob Blixt Flaten blir veldig spennende å se om tar nye steg i år. Kjelsås har vært på nivå tre i flere mannsaldre allerede, og vi tror de blir værende der minst én sesong til og plasserer dem på femteplass.

[ Aslaksrud scoret mot ex-klubben, Kjelsås tettet forsvaret ]

Det fjerde og siste laget i avdeling 1 er Vålerengas andrelag, som Vålerenga har en klar ambisjon om å beholde i divisjonen. Det tror vi også de klarer, selv om det nok kan bli mye det somme som i fjor. Vålerenga har en enormt god talentutvikling, og veldig mange av klubbens største talenter blir nok å se i 2. divisjon også i år. Mange av dem er likevel fortsatt veldig unge, slik at det igjen kan bli vel tøft å hevde seg i voksenfotballen gjennom en lang sesong. Derfor spår vi at VIF 2 cruiser inn til nok en plassering litt over nedrykk.

I motsatt avdeling, 2. divisjon avd. 2, blir det nok et ensomt år for Ullern som eneste Oslo-lag. De klarte seg i fjor med to poengs margin, takket være en god hjemmestatistikk siden laget ikke vant én eneste bortekamp. Har skiftet ut Didrik Bjella med Stian Børven siden i fjor, og Jens Bonde Aslaksrud som ble delt toppscorer i avdelingen i fjor med sine 15 mål. Det var 40 prosent av målene Ullern scoret i fjor, og de skal blant annet Mads Bådsvik erstatte. Vi tror det blir tøft også i år, men setter en knapp på at Ullern berger seg med en 11. plass.

[ Sjekk alle vinterens treningskamper for lagene i 2. divisjon her ]





---

Dagsavisens tabelltips for 2. divisjon avd. 1

1) Arendal

2) Lyn

3) Grorud

4) Egersund

5) Kjelsås

6) Vard Haugesund

7) Brattvåg

8) Ørn-Horten

9) Fløy

10) Vålerenga 2

11) Notodden

12) Fram Larvik

13) Aalesund 2

14) Træff

Første serierunde (mandag 10. april): Kjelsås – Arendal 15.00 (Grefsen stadion). Fram Larvik – Lyn 15.00 (Framparken). Tirsdag 11. april: Grorud – Aalesund 2 15.00 (Grorud Arctic Match), Vålerenga 2 – Fløy 17.00 (Intility).

---

---

Dagsavisens tabelltips for 2.divisjon avd. 2

1) Ull/Kisa

2) Levanger

3) Strømmen

4) Stjørdals-Blink

5) Alta

6) Kvik Halden

7) Tromsdalen

8) Gjøvik/Lyn

9) Junkeren

10) Brann 2

11) Ullern

12) Bærum

13) Sotra

14) Strømsgodset 2

Første serierunde (mandag 10. april): Ullern – Kvik Halden 15.00 (Ullern kunstgress).

---